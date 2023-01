Die Heizölpreise in Deutschland und Österreich sind um durchschnittlich 0,7 Cent und in der Schweiz um 0,35 Rappen pro Liter gestiegen. Während Russland im Schnitt weiterhin die gleiche Menge an Rohöl exportiert, ist der Erlös auf den niedrigsten Stand seit Kriegsbeginn gefallen. Die deutsche Regierung hatte zum Ziel, dass die Gasspeicher bis zum ersten Februar zu mindestens 40 Prozent gefüllt sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...