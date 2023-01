Original-Research: YOC AG - von Montega AG



Die YOC AG ist ein AdTech-Unternehmen, das über die proprietäre und vollautomatische Softwareplattform VIS.X insbesondere eigenentwickelte Display-Werbeformate von Werbetreibenden wie Disney an die angebundenen Publisher (z.B. Burda Media) ausliefert.



Markt für Onlinewerbung weiter attraktiv: Dabei bewegt sich YOC in einem hochattraktiven Umfeld. Der Markt für Onlinewerbung wächst seit Jahren ungebrochen und soll in Europa bis 2025 in den für YOC relevanten Teilmärkten des Display und Video Advertisings durchschnittlich mit 12,3% respektive 18,4% p.a. auf ein Volumen von rund 55 Mrd. Euro dynamisch zulegen. Dies ist insbesondere eine Folge der (weiter steigenden) Effizienz der Onlinewerbung. In den zwei letzten Rezessionen in Europa hat sich der Onlinewerbemarkt mit Wachstumsraten von 9% bzw. 12% zudem sehr robust gezeigt. Mit seinen High-Impact-Produkten befindet sich YOC in einer attraktiven Nische, die im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittlich stark wächst.



Vielversprechende Nischenstrategie: In einem kompetitiven Marktumfeld differenziert sich YOC durch den Fokus auf die Nische des programmatischen (automatisierten) Handels der eigenen Werbeformate. Hier verfügt das Unternehmen mit der sogenannten VIS.X- Plattform über innovative Software. Die eigenentwickelten High-Impact-Werbeformate wie beispielsweise das YOC Understitial Ad sind dabei gemäß den Ergebnissen diverser Studien des Marktforschungsunternehmens Nielsen deutlich wirksamer als Standard Werbeformate und erzielen aufgrund der höheren Preise bessere Erträge für YOC und die Publisher.



Starkes Wachstum dürfte anhalten: Die Wettbewerbsvorteile der Technologie von YOC werden von den Kunden wahrgenommen und geschätzt. Deutlich wird dies am Wachstum von 28,7% yoy nach 9M/22 und den entsprechenden Marktanteilsgewinnen, die sich fortsetzen sollten. Als Treiber sehen wir den weiteren Ausbau der Vertriebsteams und des Leistungsportfolios von VIS.X sowie den Launch neuer Produkte und Werbekanäle. Dabei resultieren aus der Automatisierung von vorher manuellen Prozessen in Kombination mit den eigenen hochpreisigen High-Impact-Formaten deutliche Skaleneffekte. YOC war es hierdurch möglich, die EBIT-Marge seit dem Launch von VIS.X in 2018 von 2,0% auf 10,5% in 2022e zu verbessern. Obwohl das volle Ertragspotenzial von VIS.X durch die anhaltenden Investitionen in Vertrieb und Technologie in den kommenden Jahren noch nicht zum Vorschein kommen dürfte, erwarten wir dennoch einen Ausbau der EBIT-Marge auf 11,9% bis 2025.



Fazit: Die YOC AG hat in den vergangenen Jahren den Wandel von einem klassischen Werbevermarkter zu einem AdTech-Unternehmen vollzogen. Die Kombination der Softwareplattform VIS.X mit den eigenen Werbeformaten sollte es ermöglichen, die Marktanteile in der profitablen Nische weiter auszubauen. Wir sehen die attraktiven Ertragsaussichten von YOC auf dem aktuellen Kursniveau nicht hinreichend reflektiert und empfehlen die Aktie daher mit einem Kursziel in Höhe von 21,00 Euro zum Kauf.





