Leverkusen (ots) -Viele Menschen nehmen sich zum Start ins neue Jahr etwas Gutes vor: Spitzenreiter dabei ist alljährlich der Vorsatz, etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Neben mehr Bewegung und gesünderer Ernährung kann der Schwung zum Jahresanfang direkt genutzt werden, um sich auch um Vorsorge- und Früherkennungstermine zu kümmern. Somit sind die wichtigen Themen direkt angegangen und geraten nicht in Vergessenheit. Wer noch nicht am Bonusprogramm der eigenen Krankenkasse teilnimmt, kann damit starten und zusätzliche wertvolle Prämienpunkte sammeln.Zahnvorsorge für alleZahnarzttermine am besten direkt für alle Familienmitglieder vereinbaren. Die jährliche, bei Kindern ab 6 Jahren halbjährliche, Kontrolle dauert oft nur wenige Minuten. Zahnstein wird dabei direkt mitentfernt und die Kosten dafür sogar einmal pro Jahr von der Krankenkasse übernommen.Check ab 35Ab dem 35. Lebensjahr übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen alle 3 Jahre die Kosten für einen Check-up mit körperlicher Untersuchung, Beratung und falls sinnvoll Blutentnahme durch die Hausärztin oder den Hausarzt. Versicherte der Pronova BKK können diese Vorsorge zusätzlich einmalig schon ab 18 Jahren nutzen.Krebsvorsorge und FrüherkennungFrauen ab 20 Jahren sollten einmal jährlich zur gynäkologischen Krebsvorsorge gehen. Je nach Alter gehören ein PAP-Abstrich und ab 30 Jahren auch das Abtasten der Brust zum Leistungskatalog. Ab dem 50. Geburtstag ist alle 2 Jahre eine Mammographie, also ein Röntgenbild der Brust, sinnvoll.Ebenfalls ab 50 startet für Männer und Frauen die Darmkrebsvorsorge: das geht ganz einfach mit einem zuhause durchgeführten Test zum Aufspüren von Blut im Stuhlgang und später mit dem Angebot einer Darmspiegelung.Die Hautkrebsvorsorge steht spätestens ab 35 Jahren alle 2 Jahre an. Hier wird nach sichtbaren und eventuell bösartigen Hautveränderungen am ganzen Körper Ausschau gehalten, damit diese ggf. entfernt werden können. Die Pronova BKK zahlt diese Untersuchung schon ab dem 18. Geburtstag.Impfschutz überprüfenDurch Corona hat das Suchen des Impfpasses für die meisten Menschen wahrscheinlich ein Ende gefunden. Prima! Denn es ist empfehlenswert, jederzeit seinen Impfstatus griffbereit zu haben und diesen regelmäßig überprüfen zu lassen. Fernreise geplant oder Wanderurlaub im bayrischen Wald oder in den Alpen? Auch dann ist rechtzeitiger Reiseimpfschutz wichtig. Also beim Buchen des Urlaubs direkt auch entsprechende Termine vereinbaren. Manche Krankenkassen zahlen dafür einen Zuschuss oder übernehmen alle Kosten für Impfung und Impfstoff.U-UntersuchungenDie so genannten U-Untersuchungen für Kinder und Jugendliche sind wichtig, um frühzeitig besondere Förderbedarfe oder z. B. ein eingeschränktes Hör-, Seh- oder Sprachvermögen zu erkennen. Auch hier empfiehlt es sich, die Termine frühzeitig zu vereinbaren. Dieses Jahr ganz neu angeboten wird die U0. Sie ist für Schwangere und ihre Partner*innen gedacht und bietet die Möglichkeit, schon vor der Entbindung Kontakt mit einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt aufzunehmen. Bei einem Kennenlerntermin können schon vor der Geburt wichtige Fragen zur Kindergesundheit, Schlafumgebung, Ernährung und Gefahrenprävention besprochen werden.Eine praktische Übersicht und weitere Informationen zum Thema Vorsorge für alle gibt es auf https://www.pronovabkk.de/leistungen/praevention-und-frueherkennung/