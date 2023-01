Der DAX konnte am Vortag weiter ansteigen und im Tageshoch bis 15.145 Punkte ansteigen. In der Folge sackte der DAX wieder etwas ab und ging bei 15.102 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Dienstag bei 15.130 Punkten höher. Der DAX könnte nun ein Verlaufshoch im Bereich von 15.150 Punkten bilden und in der Folge wieder nach unten abdrehen. In diesem Fall wäre mittelfristig mit einem Kursrückgang bis in den Bereich von ...

