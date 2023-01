Das Unternehmen bietet Pooling-Lösungen für die Supply Chain an und wird nun Partner von über 120 internationalen öffentlichen Institutionen sowie Unternehmen mit dem Ziel, bis 2030 eine nachhaltige Wertschöpfungskette für Elektrofahrzeugbatterien zu entwickeln.

KÖLN, Deutschland, Jan. 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Güterverkehr auf der Straße macht über 10 % der globalen Treibhausgasemissionen aus und es müssen bis 2050 etwa zwei Milliarden Elektrofahrzeuge in Betrieb sein, damit die Welt ihr Null-Emissions-Ziel1 erreichen kann. Um sein Engagement für eine zirkuläre Batterielieferkette und die Unterstützung des Wandels in der Automobilindustrie zu bekräftigen, hat sich CHEP um die Mitgliedschaft in der Global Battery Alliance beworben - und ist aufgenommen worden.

Die Global Battery Alliance (GBA) wurde 2017 im Rahmen des Weltwirtschaftsforums ins Leben gerufen und ist eine öffentlich-private Plattform, die sich aus Unternehmen, Regierungen, Wissenschaftlern, Branchenvertretern und internationalen Organisationen, sowie Nichtregierungsorganisationen zusammensetzt. Über 120 Mitglieder haben sich zusammengeschlossen, um bis 2030 die Struktur für eine CO2-arme, zirkuläre Wertschöpfungskette für Batterien zu schaffen und sich gleichzeitig an den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen für Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung auszurichten.

CHEP bietet Originalherstellern und Lieferanten der Automobilindustrie seit über 30 Jahren seine gepoolten Verpackungs- und Logistikdienste an. Sein zirkuläres "Share and Reuse"-Modell basiert auf den Grundsätzen von Wiederverwenden, Reparieren und Teilen. Da die Automobilindustrie zu CO2-armen Transportlösungen übergeht, hat CHEP sein Serviceangebot mit maßgeschneiderten Verpackungen und Transportoptimierungs- und Kooperationsdiensten ausgebaut.

"Wir begrüßen CHEP als wertvolles neues Mitglied und freuen uns auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam eine nachhaltige, transparente und faire Wertschöpfungskette für Batterien zu schaffen", fügte Executive Director Inga Petersen hinzu.

"Durch unübertroffene Kenntnis der Kreislauf-Lieferketten für die Automobilbranche leisten wir einen wertvollen Beitrag zum Batterieherstellungs- und Vertriebsnetzwerk, sind aber auch Teil einer viel umfassenderen Wertschöpfungskette", sagte Safak Aktekin, Senior Director Automotive und Industrial von CHEP. "Wir freuen uns ungemein, mehr zu werden als die Summe unserer Teile, denn in der Global Battery Alliance vereinen wir unsere Kräfte mit denjenigen, die die gleiche Vision von einer wirklich im Kreislauf funktionierenden Supply Chain der Automobilindustrie mit uns teilen."

Auf der UN-Klimakonferenz COP26 haben Ende 2021 unter anderem über 30 Länder und sechs Originalhersteller die ‚Erklärung zur Beschleunigung des Übergangs zu emissionsfreien Automobilen und Lastwagen' unterzeichnet und festgelegt, dass bis 2040 weltweit alle neu verkauften Automobile und Lastwagen emissionsfrei sein sollen, und bereits bis 2035 in führenden Märkten.1,2 "Der Druck zur Elektrifizierung des Straßentransports ist stärker denn je, aber für einen nachhaltigen Transport muss die Lieferkette, die diese Umstellung unterstützt, ebenso nachhaltig sein, angefangen bei der Beschaffung von Rohmaterial bis hin zu den Überlegungen, was am Ende ihrer Lebensdauer mit den Batterien geschieht", schloss Safak Aktekin.

Über CHEP

CHEP ist einer der weiltweit nachhaltigsten Logistikdienstleister.

Mit seinem "Share-and-reuse-Modell" für seine über 345 Millionen Paletten und Behälter ist CHEP Bestandteil der Lieferketten in den Bereichen FMCG, Frischwaren, Getränke, Einzelhandel, Automotive und Fertigungsindustrie. CHEP Teil der Brambles Gruppe and operiert mit 11.700 Angestellten in rund 60 Ländern.

www.chep.com¦ www.brambles.com

__________________________________

1 Quelle: Internationale Energieagentur

2 https://ukcop26.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/11/COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf