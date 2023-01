FREMONT, Kalifornien, USA (ots) -Foxit (https://www.foxit.com/de/), ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, gab heute die Einführung von Foxit PDF Conversion SDK bekannt. Die unabhängige, flexible Programmbibliothek zur Konvertierung von PDF-Dateien in MS Office Suite-Dateien (.docx, .xlsx, .pptx) baut auf der Foxit-eigenen Kerntechnologie auf und beinhaltet keine Software von Drittanbietern. Das SDK-Konvertierungsmodul hilft Softwareentwicklern aller Branchen, PDF-Dateien in MS Office zu konvertieren und dabei eine konsistente Darstellung zu erzielen."Das PDF-SDK von Foxit wird ständig erweitert und angepasst, damit wir Entwicklern die bestenTools zur Verfügung stellen können. Schließlich entwickeln sich auch ihre Anforderungen und Projekte ständig weiter", sagt Frank Kettenstock, Chief Marketing Officer bei Foxit. "Unserenahtlose und zuverlässige Lösung arbeitet mit PDF-Dateien aller Standards und genießt das Vertrauen einiger der größten Namen aus allen wichtigen Branchen, darunter Banken, Maschinenbau, Versicherungen, Dokumentenmanagement, Compliance und Gesundheitswesen. Wir wissen, wie wichtig die Konvertierung von PDF in MS Office für unsere User ist, und freuen uns sehr, unsere SDK-Plattform um diese Funktion nun zu erweitern."Das Produkt wird zunächst mit Windows und Web ausgeliefert und bietet mehrere Bibliotheken, darunter C/C++, Java, .NET, .NET Core, Node.js und Python, und umfasst einige der fortschrittlichsten Technologien in der PDF-Branche. Mit der Erweiterung der SDK-Lösung erreichen die PDF-Konvertierungs-Workflows der Kunden ein völlig neues Niveau. Das PDF Conversion SDK von Foxit bietet u. a. folgende Funktionen:- Foxits hauseigene Technologie mit konsistentem Rendering-Erlebnis- Ausgezeichnete Unterstützung und Wartung- Äußerst wettbewerbsfähige Preisgestaltung- Künftige Verfügbarkeit auf weiteren gängigen PlattformenWeitere Informationen über Foxit PDF Conversion SDK und die Möglichkeiten, die die Lösung Entwicklern bietet, finden Sie unter https://developers.foxit.com/products/pdf-conversion-sdk/.Über FoxitFoxit ist ein führender Anbieter innovativer PDF- und eSignatur-Produkte und -Dienstleistungen, der Wissensarbeiter*innen hilft, ihre Produktivität zu steigern und mehr mit Dokumenten zu erreichen. Mit benutzerfreundlicher Desktop-Software, mobilen Apps und Cloud-Diensten können User*innen Dokumente mit den integrierten PDF-Editor- und eSign-Angeboten erstellen, bearbeiten, ausfüllen und unterschreiben. Softwareentwickler binden Foxits innovative PDF-Technologie über leistungsstarke, plattformübergreifende Software Developer Kits (SDK) in ihre Anwendungen ein.Foxit hat über 700 Millionen Anwender*innen und über 485.000 Kund*innen in mehr als 200 Ländern, von KMUs bis hin zu global agierenden Konzernen. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in der ganzen Welt, inklusive den USA, Asien, Europa und Australien. Die Europazentrale befindet sich in Berlin. Mehr über Foxit erfahren Sie unter https://foxit.com/de.Pressekontakt:Daniel AuerPER Agency GmbH+49 30 609 805 613daniel.auer@per-agency.comOriginal-Content von: Foxit Europe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143182/5424331