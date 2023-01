iGrafx, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Business Transformation und Prozessmanagement, verkündet heute die Beförderung von Alexandre Wentzo zum President und Chief Revenue Officer.

"Ich bin sehr froh, Alex bei unserem expandierenden Geschäft in leitender Position zu haben", so Teesee Murray, CEO von iGrafx. "Im Zuge von iGrafx' fortgesetztem Wachstum ist Alex mit seinem tiefen Branchenverständnis die ideale Person, um unsere Mission ‚Process Intelligence für alle' voranzutreiben. Alex hat eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte darin, echte Beziehungen mit einem Fokus auf der Erbringung bedeutenden Nutzens aufzubauen. Das iGrafx-Team ist stolz darauf, seine harte Arbeit und seine Leistungen mit dieser Beförderung zu würdigen."

In über 20 Jahren als weltweit tätige Führungskraft hat Wentzo erfolgreich Gelegenheiten für Wachstum, Innovation und Übernahmen geleitet und umgesetzt. Seine Beförderung stärkt iGrafx als globalen Vorreiter bei Business-Transformation-Software noch weiter.

"Im Namen des Teams gratuliere ich Alexandre zu dieser wohlverdienten Beförderung", so Darryl Lewis, Operating Partner bei Banneker Partners. "Alexandres langjährige Erfolgsbilanz in der Branche spricht für sich selbst. Wir freuen uns sehr über das Know-how und die Führungsqualitäten, die er im Rahmen seiner neuen Rolle einbringt, und über den enormen Wert, den er für iGrafx, seine Kunden und seine Partner bereitstellen wird."

2022 übernahm iGrafx Logpickr, einen Anbieter von Process-Mining-Lösungen. In enger Zusammenarbeit mit dem Führungsteam hat Wentzo eine marktführende Strategie entwickelt, die Process-Mining mit iGrafx Process360 Live integriert und Unternehmen so einen ganzheitlicheren Zugang zu Prozessverbesserung, Compliance und Automatisierungsoptimierung ermöglicht.

"Ich bin stolz darauf, dieses globale Team zu führen und zusammen mit den Branchen, die wir bedienen, Innovationen voranzutreiben", so Wentzo über seine neue Rolle. "In dieser dynamischen und sich stetig im Wandel befindlichen Welt nehme ich die Herausforderung gerne an, den Marktanteil zu erhöhen und gleichzeitig die Kundenerfahrung zu verbessern. Unsere vielen geschätzten langjährigen Kunden brauchen den Wert der Transformation, die wir bieten, und viele andere kommen zu uns aufgrund unserer Vision, Kompetenz und Zuverlässigkeit. Es ist eine großartige Zeit, um dieses Team zu führen."

Für weitere Informationen zu iGrafx und Alexandre Wentzo siehe igrafx.com.

iGrafx ist ein führendes Unternehmen im intelligenten Geschäftsprozessmanagement und hilft den größten Unternehmen der Welt, Prozesse in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln. Die Plattform von iGrafx erfasst und verknüpft wichtige betriebliche Vorgänge für Process-Mining, Analyse, Modellierung und Optimierung. Im umkämpften Markt von heute müssen führende Unternehmen die passenden IT-Systeme für ihre geschäftlichen Ziele haben, Branchenvorschriften erfüllen, Geschäftsprozesse automatisieren und durch Initiativen wie RPA, Six Sigma und Lean Prozesse analysieren und möglichst effizient gestalten. Mit iGrafx können Unternehmen diese Bestrebungen zusammenführen und so sichtbare Ergebnisse und Verbesserungen erreichen und den ROI steigern. Erfahren Sie mehr auf http://www.igrafx.com.

Don Hart, iGrafx, +1-512-773-4414, Don.Hart@iGrafx.com