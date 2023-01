Bonn (ots) -Der Radio- und Fernsehmoderator Jörg Thadeusz (54) wird ab sofort das Team der Interviewer:innen der Sendung phoenix persönlich verstärken. In seiner ersten phoenix persönlich-Ausgabe wird er am kommenden Freitag (27. Januar 2023, 18.00 Uhr) den früheren US-Botschafter John Kornblum anlässlich dessen 80. Geburtstags als Gesprächsgast empfangen.In phoenix persönlich stellt sich jeden Freitag eine Persönlichkeit aus Gesellschaft, Politik, Wissenschaft oder Kultur Fragen zur Person oder zu aktuellen politischen Themen. Zu den Gästen des vergangenen Jahres zählten etwa der frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der frühere Linken-Vorsitzende Gregor Gysi, die ZDF-Kriegsreporterin Katrin Eigendorf, der GSG9-Kommandeur Jérôme Fuchs, der Autor Navid Kermani oder der Pianist Igor Levit. Am vergangenen Freitag stellte sich der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil den Fragen von phoenix-Programmgeschäftsführerin (ARD) Eva Lindenau.Neben Jörg Thadeusz und Eva Lindenau führen auch die Leiterin der phoenix-Gesprächsredaktion, Inga Kühn, sowie der - ebenfalls neu zum Team dazu gestoßene - phoenix-Moderator Alexander Kähler im wöchentlichen Wechsel durch das Talkformat.phoenix persönlich wird nach der Premiere am Freitag (18.00 Uhr) am Samstag um 00.00 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr wiederholt. Das halbstündige Gespräch ist auf der Homepage phoenix.de und im phoenix YouTube-Channel online first abrufbar und nach der TV-Ausstrahlung auch in den Mediatheken von ARD und ZDF zu finden.Mehr Informationen finden Sie hier: https://phoenix.de/s/ItFotos der phoenix persönlich-Gastgeberinnen und -Gastgeber finden Sie bei ARD-Foto.dePressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5424387