Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DIENSTAG BIS MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DIENSTAG: In Singapur und Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: Kein Handel in Australien wegen des Australia Days.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.17 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.025,50 -0,3% +4,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.886,50 -0,4% +7,8% Euro-Stoxx-50 4.143,42 -0,2% +9,2% Stoxx-50 3.863,02 -0,5% +5,8% DAX 15.061,26 -0,3% +8,2% FTSE 7.767,00 -0,2% +4,5% CAC 7.030,78 -0,0% +8,6% Nikkei-225 27.299,19 +1,5% +4,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 138,02% +0,05 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,18 -0,02 -0,39 US-Rendite 10 J. 3,50 -0,02 -0,38

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,89 81,62 +0,3% +0,27 +1,8% Brent/ICE 88,39 88,19 +0,2% +0,20 +2,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 60,30 66,00 -8,6% -5,70 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,79 1.928,48 +0,5% +10,32 +6,3% Silber (Spot) 23,72 23,48 +1,1% +0,25 -1,0% Platin (Spot) 1.057,00 1.052,00 +0,5% +5,00 -1,0% Kupfer-Future 4,26 4,26 -0,0% -0,00 +11,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die europäischen Gaspreise geben kräftig nach, da für die kommende Woche ein Ende der Kältewelle und ein Anstieg der Temperaturen erwartet wird. Westeuropa wird derzeit von einem Kälteeinbruch heimgesucht, der die Nachfrage nach Erdgas zum Heizen ansteigen lässt. Jedoch sind die Lager nach wie vor gut gefüllt und das kalte Wetter dürfte voraussichtlich nicht lange anhalten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer zweitägigen Gewinnserie stellen sich Marktteilnehmer am Dienstag auf fallende Kurse ein. Für weiter steigende Kurse bedürfe es entsprechender Impulse. Denn der S&P-500 hat in den beiden vorherigen Sitzungen um 3,1 und im Kalenderjahr 2023 bereits um 4,7 Prozent angezogen. Impulse könnte die laufende Berichtsperiode liefern. Im Vorfeld wichtiger Geschäftsausweise ist die Kaufneigung nicht sehr ausgeprägt. Die Unternehmen müssten liefern, heißt es. Dabei stünden aber vor allem die Ausblicke im Fokus. Denn die Gewinnerwartungen der Unternehmen stellen einen wichtigen Gradmesser bei der Frage, ob die US-Konjunktur in die Rezession abrutscht.

Inter Parfums haben nachbörslich um 1,1 Prozent zugelegt. Der Duftstoffhersteller hatte einen Rekordumsatz für sein viertes Quartal gemeldet, bestätigte den Ausblick aber lediglich. Vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv.

Highpeak Energy Acquisition machen einen Satz um 18 Prozent nach oben. Das Öl- und Erdgasunternehmen prüft strategische Alternativen einschließlich eines möglichen Verkaufs.

Crane Holdings (-0,5%) reagieren negativ auf den Quartalsbericht. Das Industriegüterunternehmen gefiel zwar mit einer höher als erwartet ausgefallenen Gewinnsteigerung, allerdings war der Umsatz rückläufig und blieb zudem unter der Konsensschätzung.

GE verlieren nach Geschäftsausweis 1,2 Prozent, 3M 4,4 Prozent. Johnson & Johnson ziehen 2,5 Prozent an.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 4Q

13:00 US/Travelers Cos Inc, ausführliches Ergebnis 4Q

13:30 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 4Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 45,0 zuvor: 44,7 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Januar PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,2 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach kleinen Gewinnen im frühen Handel haben die Aktienmärkte im Verlauf ins Minus gedreht. Gute Konjunkturdaten liefern momentan keinen positiven Impuls mehr, sie scheinen bereits an den Börse eingekreist zu sein. Von der Zinsfront gibt es indes keine Neuigkeiten. Eine mit Spannung erwartete Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde am Vorabend bestätigte nur ihre bisherigen Aussagen, die als eher falkenhaft gelten. Die erneut unerwartet gute Entwicklung der Euroraum-Einkaufsmanagerindizes erhöht nach Aussage der Commerzbank die Wahrscheinlichkeit weiterer signifikanter Zinserhöhungen durch die EZB. Swatch ist nach einem Umsatz- und Gewinnanstieg im vergangenen Jahr zuversichtlich für 2023. Der Uhrenhersteller erwartet ein Rekordjahr. Für den Kurs geht es um 0,8 Prozent nach oben. Logitech profitiert des aktuellen Gegenwinds laut Stifel von strukturellen Wachstumstrends. Für die Aktie geht es nach Zahlenausweis um 1,5 Prozent nach oben. Aussagen von Rheinmetall-Chef Armin Papperger könnte Konsolidierungsfantasie im Rüstungssektor auslösen. Rheinmetall steigen um 0,2 Prozent. Munich Re steigen um 1,3 Prozent, Hannover Rück um 1,5 Prozent. Citi hat die Kursziele im Sektor nach oben genommen. In Frankreich legen um 1,5 Prozent zu.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Uhr Mo, 17:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,0868 -0,0% 1,0885 1,0867 +1,5% EUR/JPY 141,51 -0,3% 141,67 141,92 +0,8% EUR/CHF 1,0034 +0,1% 1,0029 1,0024 +1,4% EUR/GBP 0,8828 +0,5% 0,8788 0,8782 -0,3% USD/JPY 130,20 -0,3% 130,10 130,57 -0,7% GBP/USD 1,2312 -0,6% 1,2390 1,2374 +1,8% USD/CNH (Offshore) 6,7853 +0,1% 6,7781 6,7760 -2,1% Bitcoin BTC/USD 22.906,86 +0,0% 23.125,50 22.887,17 +38,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Im Sog der fortgesetzten Rally an der Wall Street - insbesondere bei Aktien aus dem Technik- und Wachstumssektor - ist es an der Tokioter Börse erneut kräftig nach oben gegangen. In Sydney wurde der Handel etwas fester beendet - dort war es bereits das fünfte Plus in Folge. An vielen Plätzen pausierte das Geschäft wegen des Mondneujahrsfests. An der Wall Street wurden abebbende Zinssorgen und die zuletzt überraschend stark ausgefallenen Geschäftszahlen von Netflix als Gründe für die anhaltende Kauflaune bzw. Zuversicht für die gerade angelaufene Berichtssaison ausgemacht. Rückenwind ging in Tokio auch vom weiter nachgebenden Yen nach dessen deutlicher Aufwertung zuvor aus. In Japan wie auch in "Down Under" wurden Aktien aus der Technikbranche favorisiert. Für die Aktie des Bezahldienstleisters Zip ging es in Sydney um über 15 Prozent bergab. Der Anbieter von "Buy now - pay later" hatte zwar gestiegene Umsätze und Transaktionsvolumen berichtet, aber auch einen leichten Rückgang der Kundenzahl.

CREDIT

Die Risikoprämien am Kreditmarkt bilden sich zurück. Die Einkaufsmanagerindizes für den Euroraum sind auch im Januar stärker gestiegen als erwartet. "Die heutigen Daten dürften die EZB in ihrer Einschätzung bestätigen, dass die Wirtschaft im Euroraum nur eine milde Rezession durchlaufen wird, was für sich genommen die Wahrscheinlichkeit weiterer signifikanter Leitzinsanhebungen erhöht", so die Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

AB FOODS

hat im ersten Geschäftsquartal beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten erzielt. Dabei hat die britische Primark-Mutter trotz hohen Kostendrucks von der stärker als erwarteten Konsumneigung profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Konzern, zu dem das Lebensmittel- und das Einzelhandelssegment gehören.

LINDE

Der Board of Directors von Linde hat Hugh Grant mit Wirkung zum 23. Januar 2023 zum neuen Director gewählt hat. Grant werde in den Ausschüssen für Ernennung und Unternehmensführung sowie für Humankapital tätig sein. Der gebürtige Schotte war von 2003 bis 2018 Chairman, President und Chief Executive Officer bei dem Agrachemiekonzern Monsanto Company und managte den Verkauf von Monsanto an die Bayer AG.

VONOVIA

verstärkt sein Engagement beim österreichischen Prop-Tech-Unternehmen Gropyus mit einer finanziellen Beteiligung und einem Sitz im Aufsichtsrat. Vonovia wird als Lead-Investor an der Series-B-Finanzierungsrunde von Gropyus teilnehmen, die insgesamt ein Volumen von rund 100 Millionen Euro aufweist. Im Zuge der Investition werde Vonovia-Vorstand Daniel Riedl, verantwortlich für Entwicklungsgeschäft und Neubauvorhaben bei Vonovia, in den Gropyus-Aufsichtsrat einziehen.

KOMAX

hat vergangenes Jahr von guten Geschäften in allen Regionen profitiert und sowohl den Umsatz als auch die Profitabilität verbessert. Zudem erzielte der Kabelverarbeiter laut Mitteilung einen Rekord beim Ordereingang.

GENERAL ELECTRIC

hat seinen Umsatz im vierten Quartal dank des starken Triebwerks- und Energieerzeugungsgeschäfts gesteigert. Nicht nur die Erlöse, auch der Gewinn und der freie Cashflow lagen über den Erwartungen. Enttäuscht hat GE dagegen mit dem Ausblick auf das laufende Jahr, in dem das zu Jahresbeginn abgespaltene Healthcare-Geschäft nicht mehr enthalten ist.

JOHNSON & JOHNSON

hat im vierten Quartal 2022 mehr verdient als erwartet und auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr die Wall-Street-Prognosen übertroffen. Die J&J-Aktie steigt im vorbörslichen US-Handel um 0,9 Prozent.

3M

hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet und rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinnrückgang. Der Konzern will nun weltweit 2.500 Stellen in der Produktion streichen, was Chief Executive Mike Roman als "eine notwendige Entscheidung zur Angleichung an das angepasste Produktionsvolumen" bezeichnete. Im vorbörslichen US-Handel verliert die 3M-Aktie über 4 Prozent.

3M

zollt dem drohenden Konjunkturabschwung Rechnung und streicht weltweit 2.500 Arbeitsplätze in der Fertigung. Der Stellenabbau richte sich nach den Entwicklungen auf ihren Endmärkten und sei notwendig, um die Produktionsmengen anzupassen. Der US-Konzern, der nach Angaben von Factset rund 95.000 Mitarbeiter beschäftigt, wird den weiteren Angaben zufolge im ersten Quartal einen Restrukturierungsaufwand vor Steuern von 75 bis 100 Millionen US-Dollar verbuchen.

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.