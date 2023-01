© Foto: Vicki Behringer - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Die Tesla-Aktie profitiert derzeit von den Aussagen von Elon Musk vor Gericht. Im Zeugenstand verteidigt er einen Tweet aus 2018, wonach die Finanzierung für dieses Vorhaben "gesichert" sei.

Tesla-CEO Elon Musk sieht sich derzeit mit einer Klage wegen Wertpapierbetrugs konfrontiert. Im August 2018 twitterte er, er "erwäge, Tesla bei 420 US-Dollar von der Börse zu nehmen. Funding secured." Die Anleger argumentieren, Musk habe, was die Finanzierung angehe, gelogen. In der Folge stieg die Tesla-Aktie um 13.3 Prozent. Als klar wurde, dass die Übernahme nicht zustande kommen würde, fielen die Titel. Die Anleger sagen, sie hätten dadurch Millionen von US-Dollar verloren.

Elon Musk sagte den Geschworenen am Montag, er sei sich sicher, dass er 2018 finanzielle Unterstützung von saudischen Investoren erhalten habe, um Tesla von der Börse zu nehmen. Zudem hätte er sogar seinen Anteil an SpaceX zur Finanzierung einer Übernahme verwenden können: "Allein mit den SpaceX-Aktien hatte ich das Gefühl, dass die Finanzierung der Übernahme gesichert war", zitiert Reuters Musk.

Später fügte Musk hinzu, dass er sich dagegen entschieden habe, Tesla von der Börse zu nehmen, weil ihm die Unterstützung einiger Investoren fehlte und er einen langwierigen Prozess vermeiden wollte. Tesla-Aktien schlossen den gestrigen Handelstag mit einem Plus von über 7,7 Prozent. Seit Jahresbeginn steht ein sattes Plus von rund 17 Prozent auf den Kurszetteln. Tesla wird am Mittwoch nach US-Handelsschluss seinen Quartalsbericht veröffentlichen.

Laut Bloomberg Billionaires Index ist Musks Vermögen seit seiner Aussage am Freitag um etwa 10,6 Milliarden US-Dollar auf 145,2 Milliarden US-Dollar gestiegen - der größte Zuwachs an zwei Tagen seit November.

Musk ist kein Unbekannter in Gerichtssälen. Wegen seiner Fähigkeit, unbeschadet davonzukommen, hat der Tesla-CEO den Spitznamen "Teflon Elon" erhalten. Der Prozess wird voraussichtlich bis Februar dauern.

Welche Trends das neue Jahr an der Börse bereithält und welche Aktien zu den Überfliegern in 2023 gehören, können Sie im neuen kostenlosen Report von America's Most Wanted lesen. Im Gepäck der beiden Aktien-Profis Martin Goersch und Mike Seidl: gleich fünf Top-Aktien, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen. Hier mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion