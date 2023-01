Fresno, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die mehr als 1.300 Acre große Fläche von Weinbergen und Land, die gemeinhin als Paicines Vineyards bezeichnet wird und im San Benito County, Kalifornien, gelegen ist, wurde kürzlich an The Wine Group ("TWG") verkauft. The Mendrin Group, ein führendes landwirtschaftliches Makler-, Consulting- und Beratungsunternehmen, fungierte bei der Transaktion als exklusiver Berater des Verkäufers, einer nicht bekannt gewordenen Weinkellerei.Die Paicines Vineyards befinden sich in der Paicines American Viticultural Area (AVA), einem erstklassigen Anbaugebiet an der kalifornischen Central Coast und im San Benito County, das ein wiederbelebtes Interesse an Weinen erlebt hat, die dort produziert werden, wo tief verwurzelte Sorten wie Almaden und Paul Masson entstanden sind.Die Übernahme baut die bestehenden Weingüterbestände von The Wine Group innerhalb der Paicines AVA erheblich aus. "Die Paicines Vineyards bieten eine großartige Mischung aus Wassersicherheit, Größenordnung, Produktionsqualität und Gesamtwert als Kapitalanlage zur Produktion von roten und weißen Weintrauben an der Küste für unser Weinsortiment, das derzeit stark nachgefragt wird", so John Sutton, CEO bei The Wine Group.Informationen zu The Wine GroupMit mehr als 60 Weinsorten und vielen Weinkellereien auf der ganzen Welt ist The Wine Group mit Hauptsitz im kalifornischen Livermore der nach Menge zweitgrößte amerikanische Weinproduzent. TWG ist Hersteller zahlreicher der beliebtesten und preisgekrönten amerikanischen Weinsorten wie Cupcake, Franzia, Benziger, Imagery, AVA Grace, 7 Deadly und anderen. "Wir bei TWG sind stolz darauf, positive Auswirkungen auf die Umwelt zu haben und unser Land für die kommenden Generationen zu erhalten. Wir demonstrieren unsere Umweltverantwortung durch unser Engagement für saubere Energie, unsere Zertifizierung aller TWG-Weinberge (auf einer Fläche von mehreren Tausend Acre) als nachhaltig oder biodynamisch und fordern von unseren Drittherstellern, unserem Beispiel zu folgen. Das ist nicht nur gut für das Land, sondern auch für die Zukunft und für die Weine, die wir herstellen." Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.thewinegroup.comInformationen zu The Mendrin GroupThe Mendrin Group ist ein führendes landwirtschaftliches Makler-, Consulting- und Beratungsunternehmen, das sich auf die Wertermittlung, das Marketing, den Erwerb und den Verkauf landwirtschaftlicher Vermögenswerte und vertikal integrierter Agrarunternehmen spezialisiert hat und seit mehr als 30 Jahren Kunden in den Vereinigten Staaten und weltweit vertritt. The Mendrin Group mit Sitz in Kalifornien war bei zahlreichen Transaktionen in einer beratenden Funktion im Auftrag von landwirtschaftlichen Familienbetrieben, der Agrarindustrie, Investitionsunternehmen, Rentenfonds, Private-Equity- und Staatsfonds sowie von internationalen Lebensmittel- und Getränkeherstellern tätig. Weitere Informationen finden Sie auf: www.mendrins.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1988672/TMG_Logo_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1988671/TWG_Logo_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1988673/Paicines_Vineyards_Photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the-wine-group-erwirbt-mehr-als-1-300-acre-des-weinguts-paicines-vineyards-301729180.htmlPressekontakt:Al Mendrin,al@mendrins.comOriginal-Content von: The Mendrin Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167942/5424430