Es gibt viele nachvollziehbare Gründe, um sich über Microsoft zu ärgern und ich selbst habe mich erst gestern wieder mit der glorreichen Errungenschaft namens Windows geradezu herumärgern müssen. Doch für die Anleger hat das Betriebssystem ohnehin nur noch eine eher geringe Bedeutung. In Zukunft spielt die Musik klar an anderer Stelle, und eben dafür bringt man sich in Redmond derzeit schon in Stellung.Große Chancen malt sich Microsoft (US5949181045) unter anderem im Bereich KI aus, wo schon seit Jahren eine Partnerschaft mit OpenAI besteht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...