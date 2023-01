© Foto: picture alliance/ZUMAPRESS/Inc.



Einen sehr guten Ausblick für Anleger geben die richtigen Kennzahlen her. Was Sie jetzt wissen müssen, wenn Sie Geld anlegen wollen.

Kommt die Rezession oder geht sie haarscharf an der US-Wirtschaft vorbei? Beides ist zum aktuellen Zeitpunkt möglich. Wer wissen möchte, wie sich die größte Wirtschaftsmacht der Welt in diesem Jahr entwickelt, muss sich laut Ben Carlson, Portfoliomanager bei Ritholtz Wealth Management LLC, fünf Kennzahlen genau anschauen. Dazu gehören Hypothekenzinsen, die Inflationsrate, die Arbeitslosenquote, der Dollar und der Leitzins der US-amerikanischen Zentralbank Federal Reserve.

Tipp für Aktien-Anleger: Sichern Sie sich den kostenlosen (!) Report von Börsenexperte Lars Wißler: "Top-Aktien für 2023". Hier klicken!

Diese Wirtschaftsdaten sind nicht nur eine wichtige Grundlage für die Entwicklung am US-amerikanischen Markt, sondern helfen Aktionären auch dabei, sich möglichst günstig zu positionieren und bereits zum Jahresanfang für eine vielversprechende Ausrichtung ihres Portfolios zu sorgen.

Carlson begründet seine Auswahl mit dem Einfluss der verschiedenen Kennzahlen auf den Gesamtmarkt. So mache der Wohnungsbau beispielsweise rund 20 Prozent der US-Wirtschaft aus - und die Entwicklung in diesem Marktsegment ist somit entscheidend für die wirtschaftliche Gesamtsituation. "Da die Immobilienpreise während der Pandemie um etwa 40 Prozent und die Zinssätze von drei auf sieben Prozent gestiegen sind, wurden Hypothekenzahlungen im letzten Jahr schnell unerschwinglich", sagt Carlson. Sollten die Hypotheken Zinsen von aktuell sechs Prozent auf fünf Prozent in diesem Jahr zurück gehen, dann rechnet der Marktexperte mit einer steigenden Aktivität auf dem Immobilienmarkt. Bei einem Prozentsatz von sieben Prozent oder mehr hingegen rechnet Carlson mit wenig Aktivität.

Bei der Inflation hofft Carlson auf eine "sanfte Landung" im Bereich zwischen zwei und drei Prozent - deutlich über oder unter dieser Marke würde das Risiko für eine Rezession deutlich ansteigen. Bei den Zinsen setzt der Portfoliomanager auf Konstanz. "Im günstigsten Fall wird die Fed die Zinsen im nächsten Monat noch einmal um 0,25 Prozent anheben und sich dann für den Rest des Jahres zurückhalten", sagt Carlson.



Neben der Arbeitslosenquote, bei der die Fed derzeit mit einem Anstieg auf 4,6 Prozent rechnet, ist für Anleger auch die weitere Entwicklung des Dollars entscheidend. "Ein schwächerer Dollar könnte sich positiv auf die Weltwirtschaft auswirken, da auch andere Länder eine Konjunkturabschwächung vermeiden könnten", so Carlsson. Wenn der Rest der Welt aufholen würde, so würden zum einen US-Unternehmen mit Auslandsgeschäft und zu anderen Investoren mit Nicht-US-Titeln im Portfolio profitieren.



lif für die wallstreet:online Zentralredaktion