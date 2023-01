Inversago Pharma Inc. ("Inversago"), ein Biotech-Unternehmen in der klinischen Phase mit einem einzigartigen Portfolio an peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten, gab heute bekannt, dass François Ravenelle, Ph.D., Chief Executive Officer, und Glenn Vraniak, MBA, Chief Financial Officer, im Rahmen der Private Company Exhibition auf der SVB Securities Global Biopharma Conference 2023, die vom 31. Januar bis 2. Februar 2023 stattfindet, Investorengespräche führen werden.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder einen Termin mit der Geschäftsführung vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte an die Vertreter der Konferenz.

Über Inversago Pharma

Inversago Pharma mit Sitz in Montreal ist ein kanadisches Biotech-Unternehmen in Privatbesitz, das in der klinischen Phase tätig und auf die Entwicklung neuer Therapien spezialisiert ist, die sich auf die CB1-Blockade konzentrieren und auf erstklassigen, peripher wirkenden inversen CB1-Agonisten basieren. Inversago hat sich zum Ziel gesetzt, neue Behandlungsmöglichkeiten anzubieten, die das Leben von Patienten mit Stoffwechselerkrankungen wie diabetischer Nierenerkrankung (Diabetic Kidney Disease, DKD), einschließlich diabetischer Nephropathie (Diabetic Nephropathy, DN), Typ-1- und Typ-2-Diabetes (T1D T2D), nichtalkoholische Steatohepatitis (NASH), Komplikationen der Fettleibigkeit und Hypertriglyceridämie (HTG) sowie fibrotische Indikationen wie progressive Fibrose-interstitielle Lungenerkrankung (Progressive Fibrosis-Interstitial Lung Disease, PF-ILD), einschließlich idiopathische Lungenfibrose (Idiopathic Pulmonary Fibrosis, IPF) und andere Erkrankungen, verbessern.

Contacts:

Glenn S. Vraniak

Chief Financial Officer

Inversago Pharma Inc.

info@inversago.com

Medien und Investoren

Argot Partners

inversago@argotpartners.com