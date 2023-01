Berlin (ots) -- "EA SPORTS FIFA 23" führt die Jahres-Charts 2022 der meistgekauften Games für PC und Spielekonsolen in Deutschland an- "Pokémon Legenden: Arceus", "ELDEN RING", "Call of Duty: Modern Warfare II" und "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" in der Top 5Ob aufregende Sportspiele, Games für die ganze Familie, epische Reisen in fantastische Welten oder actiongeladene Abenteuer - das Jahr 2022 bot eine große Vielfalt an Titeln. Das zeigen die deutschen Jahres-Charts der meistgekauften PC- und Konsolenspiele, die 2022 erschienen sind: Der Sportspiel-Hit "EA SPORTS FIFA 23" (Electronic Arts) erobert den ersten Platz der meistgekauften Spiele-Neuerscheinungen 2022. Einen großen Erfolg feiert auch "Pokémon Legends: Arceus" (Nintendo) aus der beliebten Pokémon-Reihe für die Nintendo Switch: Das Action-Rollenspiel belegt den zweiten Platz der meistgekauften Games aus dem vergangenen Jahr. Den dritten Platz der deutschen Jahres-Charts sichert sich das preisgekrönte Open-World-Spiel "ELDEN RING" (Bandai Namco Entertainment), das aus der Zusammenarbeit zwischen Spieleentwickler Hidetaka Miyazaki und Schriftsteller George R. R. Martin entstanden ist. Nur zwei Monate nach seiner Veröffentlichung Ende Oktober 2022 landet der Ego-Shooter "Call of Duty: Modern Warfare II" (Activision) auf dem vierten Platz. Auf dem fünften Platz folgt das Action-Adventure "LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga" (Warner Bros. Interactive Entertainment), dessen Missionen auf den wichtigsten Ereignissen der neun "Star Wars"-Kinofilme basieren.Die Top 20 der meistgekauften PC- und Konsolenspiele aus dem Jahr 2022:1. EA SPORTS FIFA 23 (Electronic Arts)2. Pokémon Legenden: Arceus (Nintendo)3. ELDEN RING (Bandai Namco Entertainment)4. Call of Duty: Modern Warfare II (Activision Blizzard)5. LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (Warner Bros. Interactive)6. Gran Turismo 7 (Sony Interactive Entertainment)7. Nintendo Switch Sports (Nintendo)8. Horizon Forbidden West (Sony Interactive Entertainment)9. Kirby und das vergessene Land (Nintendo)10. God of War Ragnarök (Sony Interactive Entertainment)11. Pokémon Purpur (Nintendo)12. EA SPORTS F1 22 (Electronic Arts)13. Pokémon Karmesin (Nintendo)14. Splatoon 3 (Nintendo)15. WWE 2K22 (2K)16. Need for Speed Unbound (Electronic Arts)17. NBA 2K23 (2K)18. Tiny Tina's Wonderlands (2K)19. Mario Strikers: Battle League Football (Nintendo)20. The Quarry (2K)Informationen zu den Jahres-ChartsDie Jahres-Charts 2022 enthalten die am häufigsten in Deutschland plattformübergreifend physisch und digital für PC und Spielekonsolen verkauften Spiele, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurden. Die Daten werden erhoben von Games Sales Data (GSD), einer von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) betriebenen Plattform. Digitale Verkäufe von Nintendo-Titeln aus dem Nintendo eShop sind nicht enthalten.game - Verband der deutschen Games-BrancheWir sind der Verband der deutschen Games-Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Publisher und viele weitere Akteure der Games-Branche wie Esport-Veranstalter, Bildungseinrichtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das weltgrößte Event für Computer- und Videospiele. Wir sind zentraler Ansprechpartner für Medien, Politik und Gesellschaft und beantworten Fragen etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur und Medienkompetenz. Unsere Mission ist es, Deutschland zum besten Games-Standort zu machen.Pressekontakt:Velyana Angelovagame - Verband der deutschen Games-Branche e.V.Friedrichstraße 16510117 BerlinTel.: 030 2408779-12E-Mail: velyana.angelova@game.dewww.game.deTwitter: @game_verbandFacebook.com/game.verbandInstagram: game_verbandOriginal-Content von: game - Verband der deutschen Games-Branche, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64382/5424518