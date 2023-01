© Foto: picture alliance/dpa | Arne Dedert



Mit der Zinswende begann in 2022 auch der Abverkauf vieler Wachstumswerte. Der Trend zu Value dürfte sich fortsetzen, glaubt Gerit Heinz von Bellevue Asset Management. Wie Anleger sich jetzt am besten aufstellen!

Obwohl viele Indikatoren weiter auf eine Rezession hindeuten, wischen Anleger die Sorgen derzeit weg. Gerit Heinz, Geschäftsführer und Leiter Portfolio-Management von Bellevue Asset Management, spricht im Interview mit wallstreet:online von einem "unsichtbaren Abschwung". Denn weiterhin halte sich beispielsweise der Arbeitsmarkt sehr robust.

An den Börsen dürfte der Trend zu Value- und Substanzwerten weitergehen, glaubt Heinz. Doch angesichts eines unsicheren Marktumfeldes könnte es auch kurzfristig zu "Favoritenwechseln" kommen. Gerade deshalb könne aktives Management in 2023 die Nase vorn haben.

Welche Branchen und Werte der Portfolio-Manager jetzt favorisiert: Jetzt im Video anschauen!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion