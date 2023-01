Der europäische Markt für Hybridanleihen hat das Jahr mit einer Flut an großen Neuemissionen begonnen, so eine neue Studie von Scope Ratings. Dies steht im Gegensatz zum Einbruch der Aktivitäten in den letzten neun Monaten des Jahres 2022, als volatile Marktbedingungen und steigende Renditen Emittenten aus dem Nichtfinanzsektor abschreckten. Eurofins Scientific SA, das französische Testunternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...