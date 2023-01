© Foto: Adrien Fillon - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Der KI-Chatbot ChatGPT hat die Welt im Sturm erobert. Doch welches Unternehmen wird vom weiteren Wachstum der Künstlichen Intelligenz (KI) im Besonderen profitieren? Wall Street-Analysten nennen einen Anleger-Liebling.

Nvidia ist der Top Pick der Wall Street, wenn es um OpenAI, das bahnbrechende Forschungslabor für Künstliche Intelligenz geht. Die Chip-Aktie ist seit Jahresbeginn um über 30 Prozent gestiegen und gehört damit zu den besten Werten im S&P 500. Zu den Kursgewinnen hat der Hype um den Chatbot ChatGPT beigetragen, den OpenAI Ende 2022 herausgebracht hat.

Warum? Nvidia beherrscht den Markt für Grafikchips, die für komplexe Rechenaufgaben entwickelt wurden. Diese sind die für den Betrieb von KI-Anwendungen erforderlich. Je mehr Menschen ChatGPT nutzen, desto mehr Rechenleistung benötigt OpenAI, um Antworten auf die Millionen von Anfragen zu generieren.

Am Montag gab Microsoft eine Investition in OpenAI über zehn Milliarden US-Dollar bekannt, die sich über mehrere Jahre belaufen soll. Mit Hilfe dieser Finanzierung kann OpenAI die Rechenleistung erhöhen. Dies wiederum wird wahrscheinlich die Nachfrage nach Nvidia-Chips weiter verstärken. Die Nvidia-Akti stieg in der Folge am Montag um 7,6 Prozent.

Citigroup-Analysten schätzten in der vergangenen Woche, dass das schnelle Wachstum der ChatGPT-Nutzung Nvidia innerhalb von zwölf Monaten einen Umsatz von drei bis elf Milliarden US-Dollar bescheren könnte. Laut Citigroup-Analyst Atif Malik sei es zwar schwierig das Wachstum eines so jungen Dienstes zu modellieren. Er stützte sich aber bei seinen Schätzungen auf die Anzahl der von ChatGPT generierten Wörter und die Einnahmen pro Wort für Nvidia. "Wir glauben, dass Nvidia mit ChatGPT einen potenziell bedeutenden Treiber für die Computernachfrage hat", zitiert Bloomberg Malik.

Laut Bank of America stehe Nvidia an der Spitze der Unternehmen, die vom Wachstum der sogenannten generativen KI profitieren würden. Und auch Wells Fargo sieht Nvidias Chips gut positioniert, um von den größeren Rechenanforderungen zu profitieren, die KI-Modelle wie ChatGPT erfordern.

Nvidia-Investoren mussten sich zum Ende des vergangenen Jahres der harten Realität stellen: Nachdem der Umsatz von Nvidia in den letzten beiden Jahren jeweils um mehr als 50 Prozent gestiegen ist, wird für das Geschäftsjahr 2023 ein stagnierender Umsatz von etwa 27 Milliarden US-Dollar erwartet. Nvidia-Aktien haben in der Folge seit ihrem Höchststand im November 2021 fast die Hälfte ihres Wertes verloren.

Analysten gehen davon aus, dass der Erfolg von ChatGPT die Entwicklung weiterer KI-Tools vorantreiben wird, die alle eine höhere Rechenleistung und damit mehr Chips erfordern würden. "Die Leute werden sehen, wie populär Nvidia geworden ist, und erkennen, dass diese Art von Dingen ein Big Deal sein wird", sagte Ivana Delevska, Chief Investment Officer bei SPEAR Invest. Und weiter: "Das könnte bedeuten, dass es immer mehr Interesse an diesem Bereich gibt, was zu einer Menge mehr Investitionen von allen möglichen Unternehmen führen wird, die aufholen wollen."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion