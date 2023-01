Wind River, ein Weltmarktführer bei der Bereitstellung von Software für unternehmenskritische intelligente Systeme, gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Airbus zusammenarbeitet, um das automatische Luftbetankungsverfahren (A3R) des Airbus A330 MRTT (Multi-Role Tanker Transport) zu unterstützen. Der MRTT ist das weltweit erste Tankflugzeug, das die Zertifizierung für die automatische Luftbetankung (A3R) bei Tageslicht erhält.

Airbus nutzt die Plattform VxWorks 653 für das Tankausleger-System ARBS des A330 MRTT. Dieses System besteht aus mehreren mit ARINC 653 kompatiblen Anwendungen, die auf verschiedenen sicherheitskritischen Ebenen ausgeführt werden; es verfügt über die Zertifizierung DO-178C DAL A.

Mit dieser Entwicklung wurde die Fähigkeit des Airbus A330 MRTT für die automatische Luftbetankung (A3R) vom spanischen nationalen Institut für Luft- und Raumfahrt (INTA) zertifiziert. Dies beinhaltet auch mehrere ED-12C DO-178C DAL A Anwendungen, die gleichzeitig auf mehreren Kernen eines Mehrkernprozessors ausgeführt werden.

"Die automatische Luftbetankung A3R ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Luftbetankungssystemen. Es ist uns eine große Ehre, mit Airbus zusammenzuarbeiten und dabei eine wichtige Rolle bei der jüngsten A3R-Erfolgsgeschichte spielen zu dürfen", so Avijit Sinha, Chief Product Officer von Wind River. "Der Einsatz unserer branchenweit führenden Technologie zeigt, dass Wind River auch in Zukunft eine führende Rolle bei sicherheitskritischen Echtzeit-Softwarelösungen für unternehmenskritische Systeme einnehmen wird. Wind River ist in der Lage, seine Kunden dabei zu unterstützen, die komplexen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Zertifizierung erfolgreich zu meistern."

"Airbus ist weltweit das erste Unternehmen, das eine Zertifizierung für ein militärisches Luftsystem mit einem eingebetteten Mehrkernprozessor gemäß der höchsten Sicherheitsstufe DAL-A erhalten hat, welche die Anforderungen von CAST-32A abdeckt. Mit Unterstützung von Wind River konnte Airbus die Mehrkernprozessor-Zertifizierung erfolgreich abschließen und diesen bemerkenswerten Meilenstein erreichen. Wind River hat seine bewährten, branchenführenden Technologien eingebracht und war darüber hinaus auch ein zuverlässiger Berater bei der Ermittlung von Meilensteinen und potenziellen Hindernissen sowie bei der Entwicklung von Kennzahlen im Verlauf des Prozesses, um sicherzustellen, dass die Systemarchitektur auf dem richtigen Kurs war", so Andrés Morán Valero, Leiter des Mehrkernprozessor-Zertifizierungsteams der Arbeitsgruppe "Air Refueling Software" von Airbus.

Das automatische A3R-System erlaubt einen effizienteren Betrieb, reduziert die Arbeitsbelastung des Luftbetankungsoffiziers (ARO), senkt die mit dem Vorgang verbundenen Risiken und optimiert den bei der Luftbetankung erzielten Treibstoffdurchsatz. Beim A3R wird die Form des zu betankenden Flugzeugs und dessen Betankungsöffnung mittels innovativer Technologien automatisch erkannt. Daraufhin erfolgt der Anschluss automatisch, und die Betankung wird während des Fluges in großer Flughöhe durchgeführt.

VxWorks 653 hat sich bei äußerst anspruchsvollen sicherheitskritischen Anwendungen bewährt und macht es Technologieanbietern einfacher und kostengünstiger, die strengen Anforderungen der Sicherheitszertifizierung gemäß den Normen EN 50128, IEC 61508, ISO 26262 und ED-12C DO-178C zu erfüllen.

