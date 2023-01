Am Aktienmarkt findet der Nasdaq 100 zur Stunde keine klare Richtung. Das Börsenbarometer gibt derzeit lediglich 0,42 Prozent ab. Unverändert ist die Stimmung heute am Aktienmarkt. Der Nasdaq 100 notiert lediglich um 0,42 Prozent schlechter als am Vortag. Der Auswahlindex notiert bei 11.

Den vollständigen Artikel lesen ...