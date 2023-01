DJ Andreas Mindt führt das Design der Marke Volkswagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Andreas Mindt, aktuell Director of Bentley Design, leitet ab Februar das Design der Marke Volkswagen. Er folge in dieser Funktion auf Jozef Kaban, der zum Creative Art Director Volkswagen berufen werde und künftig direkt an den Markenvorstand Volkswagen für die Technische Entwicklung berichte, teilte der Konzern mit. Jozef Kaban soll als Teil seiner neuen Aufgabe mit dem Volkswagen Group Future Center Europe in Potsdam "Mobilitätslösungen der Zukunft" für die Marke Volkswagen erarbeiten.

