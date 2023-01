EUR/USD verweilt auf der Stelle: Einkaufsmanager überraschen positiv

Das Währungspaar EUR/USD weist am Dienstagmittag gegenüber dem Vortag mit 1,087 Dollar zunächst keine Veränderung auf. Anleger müssen die jüngsten Daten zum GfK-Verbrauchervertrauen und eine Fülle an Einkaufsmanagern für die Eurozone verarbeiten. GfK-Konsumklima gibt kein einheitliches Bild ab Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich im Januar zum vierten Mal in Folge leicht aufgehellt, wie das in Nürnberg ansässige Marktforschungsunternehmen GfK am Dienstag mitteilte. Das GfK-Konsumklima gibt unter dem Strich allerdings kein einheitliches Bild ab. Auch wenn insgesamt mit besseren Einkommen und Konjunkturaussichten gerechnet wird, tendieren die Menschen weniger zu größeren Anschaffungen.

Zudem sorgen weniger stark anziehende Energiepreise und die sich leicht aufhellenden Konjunkturaussichten für Hoffnung bei den Verbrauchern.

"Mit dem vierten Anstieg in Folge festigt sich der positive Trend des Konsumklimas. Auch wenn das Niveau noch sehr niedrig ist, hat der Pessimismus zuletzt doch nachgelassen", hieß es aus den Reihen des Instituts.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

