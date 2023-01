iSEEK Corporation gibt die Markteinführung von iSEEKGlobal bekannt. Diese bahnbrechende, cloudbasierte Plattform ermöglicht es Erstausrüstern (OEMs), Auftragsfertiger/Lieferanten zu qualifizieren und sofortige Kostenvoranschläge zu erhalten. Basierend auf der 3D Shape Search Engine, CADseek, der iSEEK Corporation verändert iSEEKGlobal die Art und Weise, wie OEMs an die Lieferantenqualifizierung herangehen. Sie bietet OEMs, Lieferanten und Auftragsfertigern jeder Größe eine beispiellose Reichweite, Geschwindigkeit und Sicherheit.

"In unserer modernen, globalisierten Wirtschaft haben wir alle erlebt, wie Störungen in der Lieferkette sei es durch politische Instabilität, Naturkatastrophen oder sogar Pandemien schwerwiegende Folgen für die Leistung der OEMs haben können. iSEEKGlobal wurde entwickelt, um Unterbrechungen in der Lieferkette zu vermeiden. Die Liste der Lieferanten im Netzwerk wird dynamisch aktualisiert, sodass die Fähigkeiten eines Lieferanten oder Auftragsfertigers sofort mit den unmittelbaren Bedürfnissen eines OEMs abgestimmt werden können. Die Schnelligkeit und Präzision beim Aufbau der neuen Lieferantenbeziehungen macht für die Lieferketten-Manager, die entschlossen sind, ihre Unternehmen florieren zu lassen und ihre Produktlinien weiterzuentwickeln, einen großen Unterschied", so Dr. Abir Qamhiyah, Erfinder der Technologie zur Formensuche der iSEEK Corporation und CEO des Unternehmens.

iSEEKGlobal stellt die herunterladbare Anwendung iEstimate zur Verfügung, um das Design eines OEMs lokal auf dessen Hardware und innerhalb der Sicherheit des eigenen Netzwerks zu analysieren. Eine kompakte 40KB CADseek-Signatur wird extrahiert und für die Suche im Cloud-Index von iSEEKGlobal verwendet. Die CADseek-Formsignatur ist inhärent sicher, da sie nicht umkehrbar ist, d. h. sie kann nicht in den ursprünglichen Entwurf zurückverwandelt werden, aus dem sie extrahiert wurde.

In ähnlicher Weise stellt iSEEKGlobal die Anwendung iBid zur Verfügung, die Auftragsfertiger und Lieferanten installieren können. iBid verarbeitet lokal im eigenen Netzwerk des Auftragsfertigers oder Lieferanten die 3D-Geometriedateien für die Historie der Teile, die sie für ihre Kunden hergestellt haben. Die Anwendung iBid extrahiert und lädt die 40 KB großen, nicht invertierbaren CADseek-Signaturen auf die iSEEKGlobal-Plattform hoch, um einen Index zu erstellen, der nach 3D-Formen durchsucht werden kann. Die CADseek-Suchmaschine für Formen benötigt keine CAD-Modelle, Bilder oder andere anzeigbare Daten, um qualifizierte Auftragsfertiger und Lieferanten zu finden.

iSEEKGlobal ist ab sofort verfügbar, und Auftragsfertiger sowie Lieferanten können sich unter www.iSEEKGlobal.com anmelden. Die 3D-Formensuchtechnologie von CADseek wird seit zehn Jahren von der iSEEK Corporation, www.iSEEKcorp.com, Iowa, USA, angeboten.

