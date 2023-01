Nach mehr als 20 Jahren hat Reed Hastings angekündigt, seinen Posten an der Spitze des Streamingdienstes gegen den Verwaltungsrat einzutauschen. Doch die neue Führung hat einige Baustellen vor sich. Es ist das Ende einer Ära. Nach rund 20 Jahren hat Mitgründer Reed Hastings angekündigt, sich aus der CEO-Verantwortung zurückzuziehen. An seine Stelle tritt nun ein zweiköpfiges Führungsteam, bestehend aus dem ehemaligen COO Greg Peters und dem Herr über die Inhalte, Ted Sarandos, das Hastings schon in den letzten Jahren aufgebaut hat. Diese beiden hätten, so betont es der 62-Jährige in einem Mailing an die Mitarbeitenden, schon in der letzten Zeit mehr und mehr das Unternehmen geführt. Und in der Nachfolgeposition im Verwaltungsrat wird Hastings mit Sicherheit weiterhin Einfluss auf die großen Entscheidungen nehmen ...

