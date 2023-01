© Foto: Vanessa Carvalho - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Kurse von Dutzenden von Large-Cap-Aktien verzeichneten zum Handelsbeginn am Dienstag kurze, aber heftige Kurseinbrüche an der NYSE und wurden vom Handel ausgesetzt. Was ist passiert?

"Es ist ein wenig beunruhigend", zitiert Bloomberg Ed Moya, leitender Marktanalyst bei Oanda. "Das sind nicht die typischen Meme-Aktien, leicht zu manipulierende Unternehmen, sondern Morgan Stanley, Verizon, AT&T, das sind einige der Giganten."

Mindestens 40 Aktien des S&P 500 waren zunächst, wie aus den von Bloomberg zusammengestellten Daten hervorgeht, von den Handelsunterbrechungen betroffen. Auch Titel wie Walmart und McDonald's verzeichneten einen Rückgang von mindestens zwölf Prozent. Inzwischen haben sich die Aktien auf weniger als ein Prozent in beide Richtungen erholt.

Bob Pisani von CNBC sagte in der Sendung "Squawk on the Street", dass es sich offenbar um ein technisches Problem handelte und nicht um etwas, das auf dem Börsenparkett passiert ist.

Der Handel von vielen der betroffenen Unternehmen wurde vor 9:45 Uhr Eastern Standard Time (15:45 Uhr Mitteleuropäische Zeit) wieder aufgenommen. Die NYSE teilte um ca. 9:50 Uhr mit, dass alle ihre Systeme wieder in Betrieb seien.

Wie einige andere Börsen auch, setzt die NYSE den Handel für Aktien, die sich dramatisch in die eine oder andere Richtung bewegen, automatisch aus. An einem normalen Handelstag werden dagegen, wenn überhaupt, nur wenige Aktien wegen hoher Volatilität ausgesetzt.

Unser Chartprofi Stefan Klotter kommentiert: "Was sich da hinter den Kulissen abgespielt hat, werden wir wohl nie erfahren. War es wirklich nur ein technisches Problem oder haben Big Player große Positionen vor einem bevorstehenden Crash liquidiert? Spekulation."

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion