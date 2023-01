Andersen Global stärkt seine australische Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem professionellen Dienstleistungsunternehmen BoardRoom und fügt drei Standorte in Sydney, Melbourne und Brisbane hinzu. In den letzten sechs Monaten ist die Präsenz von Andersen in Australien um mehr als 400 multidisziplinäre Fachleute gewachsen, nachdem vor weniger als vier Monaten die Zusammenarbeit mit Cornwalls angekündigt wurde.

BoardRoom ist seit mehr als 50 Jahren in seinem Bereich tätig und bietet seinen Kunden Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Sekretariat und in verwandten Dienstleistungsbereichen für private und öffentliche Einrichtungen. Das australische Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von BoardRoom Business Solutions Pte. Ltd., einem Kooperationsunternehmen von Andersen Global, das im gesamten asiatisch-pazifischen Raum in Singapur, Malaysia, China und Hongkong vertreten ist.

"Wir liefern außergewöhnliche kundenorientierte Lösungen, die durch Innovation und Technologie angetrieben werden", sagte Office CEO Rhett Tregunna. "Wir freuen uns darauf, mit unseren BoardRoom-Kollegen als kooperierendes Unternehmen von Andersen Global im asiatisch-pazifischen Raum zusammenzuarbeiten und unsere globalen Fähigkeiten durch die Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen der Organisation zu verbessern."

"Der asiatisch-pazifische Raum ist ein wichtiger Markt für unsere globale Organisation und diese Zusammenarbeit mit BoardRoom wird unsere globale Plattform als One-Stop-Shop weiter festigen", sagte Andersen Global Chairman und Andersen CEO Mark Vorsatz. "Rhett und sein Team werden synergetisch mit unserer Mitgliedsfirma und der kooperierenden Firma in Australien zusammenarbeiten, um nahtlos einen integrierten, erstklassigen Service anzubieten."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von der US-Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 13.000 Spezialisten auf der ganzen Welt und ist über seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Firmen an über 390 Standorten vertreten.

