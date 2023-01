Der S&P500 zeigt sich am heutigen Dienstag weiterhin unverändert im Bereich von 4.010 Punkten und damit direkt am 50er-EMA im Wochenchart, sowie an der oberen Trendkanalbegrenzung und der Ichimoku-Wolke im Wochenchart. Der S&P 500 zeigt aktuell kaum noch Aufwärtsdynamik und könnte hier wieder nach unten abprallen und dem übergeordneten Abwärtstrend weiter folgen. An der Lage hat sich zum Vortag wenig geändert. Es sollte auf Short-Signale im niedrigeren ...

