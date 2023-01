PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Rückenwind von der Wall Street hat am Dienstag in den letzten Handelsstunden für eine Erholung an den wichtigsten Börsen Europas gesorgt. Nach einem in weiten Teilen schwächeren Handelsverlauf schlossen die meisten mit positiven Vorzeichen.

Der EuroStoxx 50 schüttelte seine Verluste ab und ging mit einem kleinen Plus von 0,05 Prozent auf 4153,02 Punkte aus dem Tag. Der französische Cac 40 rückte um 0,26 Prozent auf 7050,48 Punkte vor und auch die spanische und italienische Börse legten moderat zu. Der britische FTSE 100 dagegen beendete den Handel mit minus 0,35 Prozent auf 7757,36 Zähler.

Bevor nachbörslich der Software-Gigant Microsoft sein Zahlenwerk vorlegt, standen einige andere große US-Konzerne mit ihren Geschäftsberichten im Blick. Dabei gab es zwar einige Enttäuschungen, aber auch viele positive Überraschungen./ck/jha/

