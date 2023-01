The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.01.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 24.01.2023



ISIN Name

DE000A31C4B0 SLM SOLUTIONS GRP Z.VERK.

GB0007594764 RPS GRP PLC LS-,03

SE0007280326 KLARIA PHARMA HOLDING AB

US08180D1063 BENEFITFOCUS INC. DL-,001

US8765685024 TATA MTRS LTD ADR/5 IR 2

RPS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de