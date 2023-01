Mary Kay Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Hautpflegeinnovationen und Ernährungswissenschaft, untersuchte kürzlich die Vorteile eines pflanzlichen Blattextrakts, der in eiweiß-, fett- und ballaststoffhaltigen Getränken enthalten ist. Die Erkenntnisse, die das Forschungs- und Innovationsteam von Mary Kay Global Nutrition auf der Jahreskonferenz der American Society for Nutrition vorstellte, könnten unser Verständnis von pflanzlichen Blattextrakten, die reich an Polysacchariden, Flavonoiden, Alkaloiden und 1-Desoxynojirimycin und anderen aktiven Komponenten sind, um die Glukosereaktion zu senken und das Sättigungsgefühl der Verbraucher zu verbessern, erheblich beeinflussen.

"Beauty is about holistic wellness. We've researched the benefits of nutritional supplements for more than 15 years. Consumers not only want to look good-they want to feel good. Beauty starts from the inside out, and our latest research helps inform us on the future of nutritionals," said Dr. Lucy Gildea, Chief Innovation Officer, Product Science at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.)