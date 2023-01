Mainz bringt 25 Jahre Branchenerfahrung mit, um die Strategie von Forescout umzusetzen und die nächste Wachstumsphase voranzutreiben

Forescout Technologies Inc., der weltweit führende Anbieter von Compliance und Cybersicherheit für alle vernetzten Geräte, gab heute bekannt, dass Barry Mainz mit sofortiger Wirkung als CEO in das Unternehmen eintritt.

Barry Mainz bringt mehr als 25 Jahre Führungserfahrung aus Infrastruktursoftware- und Cybersicherheitsunternehmen mit. Mainz war CEO und Mitglied des Board of Directors von MobileIron und leitete auch Wind River Systems, einen Geschäftsbereich von Intel, als Präsident in wichtigen Wachstumsjahren. Darüber hinaus hatte Mainz Führungspositionen sowie Beratungs- und Vorstandspositionen bei privaten und börsennotierten Unternehmen inne, darunter Mercury Interactive, Makara (übernommen von Red Hat, Inc.) und Sun Microsystems.

"Barry hat in den letzten Monaten mit Wael, unserem Vorstand und mir eng zusammengearbeitet, um uns auf die Umsetzung unserer nächsten Wachstumsphase vorzubereiten. Barry ist eine leidenschaftliche und inspirierende Führungspersönlichkeit, der Kundennutzen liefert, starke Teams aufbaut und operative Disziplin und Exaktheit vorantreibt", sagte Greg Clark, Vorstandsvorsitzender von Forescout und ehemaliger CEO der Cybersicherheitsunternehmen BlueCoat und Symantec. "Seine Erfahrung in skalierten und innovativen Unternehmen macht ihn zu einer idealen Führungskraft, um das Unternehmen auf die nächste Ebene zu leiten. Barry rundet ein fantastisches Team bei Forescout ab und wird auf unserem starken Fundament aufbauen. Wir sind mit den bisherigen Ergebnissen von Forescout sehr zufrieden und freuen uns über die neuen Werte, die Forescout unseren Kunden durch unsere Akquisitionen wie auch durch unsere organische Entwicklung bringen wird."

Bryan Taylor, Leiter des Technologie-Investmentteams von Advent und geschäftsführender Gesellschafter in Palo Alto, fügte hinzu: "Wir freuen uns über die Ernennung von Barry zum CEO, da er eine Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen in die Rolle einbringt, und wir sind zuversichtlich, dass unter seiner Führung das Unternehmen weiter gedeihen und noch großartigere Erfolge erzielen wird. Wir möchten auch Wael Mohamed für seine Führung und seinen bedeutenden Beitrag zu Forescout danken."

"Ich bin hocherfreut über die Arbeit, die wir geleistet haben, um den nächsten Horizont von Forescout zu planen, und freue mich sehr, bei der Umsetzung unserer Pläne mit unserem Vorstand, unserem starken Managementteam und unseren Mitarbeitern zusammenzuarbeiten", sagte Barry Mainz, CEO von Forescout. "Die Zusammenarbeit mit Greg und unserem Vorstand in den letzten Monaten gibt mir große Zuversicht, dass wir die richtige Strategie verfolgen und unseren Kunden einen immensen Mehrwert bieten werden."

Über Forescout

Forescout Technologies, Inc. bietet Compliance und Cybersicherheit für alle verbundenen Geräte, einschließlich IT-, IoT-, OT-, IoMT- und Cloud-Umgebungen. Die Forescout-Plattform bietet vollständige Asset-Transparenz, kontinuierliche Compliance, Netzwerksegmentierung und eine solide Grundlage für Zero Trust. Seit mehr als 20 Jahren vertrauen Fortune-100-Organisationen und Regierungsbehörden auf Forescout, um automatisierte Cybersicherheit in großem Maßstab bereitzustellen. Forescout rüstet Kunden mit datengestützter Intelligenz aus, um Risiken genau zu erkennen und Cyberbedrohungen schnell zu beheben, ohne kritische Unternehmensressourcen zu stören. www.forescout.com

Cyber-Risiken gemeinsam bewältigen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230124005901/de/

Contacts:

Emily Alfano

Manager of PR

Emily.alfano@forescout.com