Berlin - Der Grünen-Außenpolitiker Jürgen Trittin hat die Blockade des schwedischen NATO-Beitritts durch die Türkei scharf verurteilt. "Die Verweigerungshaltung der Türkei gegenüber Schweden schwächt die NATO", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochsausgabe).



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nehme "für seinen Wahlkampf alle anderen NATO-Partner in Geiselhaft", so Trittin. "Das ist ein schäbiges Verhalten", komme aber nicht überraschend, sagte der außenpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. Die Türkei werde immer mehr zum Sicherheitsrisiko für Europa und das transatlantische Bündnis. So blockiere die Türkei nicht nur die NATO-Erweiterung, sondern breche auch das Waffenembargo gegen Libyen und suche nach Gas in EU-Gewässern.



Nach der Verbrennung eines Korans bei einer Kundgebung am Wochenende in Stockholm will Erdogan den Beitritt Schwedens zur NATO blockieren.

