TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Januar

=== 06:40 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 4Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Dezember 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1Q 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe November *** 10:00 DE/ifo-Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 90,1 zuvor: 88,6 Lagebeurteilung PROGNOSE: 94,9 zuvor: 94,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 85,0 zuvor: 83,2 10:30 DE/Kabinettssitzung 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 2,5-prozentigen Bundesanleihe 2044 über 1 Mrd Euro 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung der 1-prozentigen Bundesanleihe 2038 über 1,5 Mrd Euro 12:00 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, ao HV mit Abstimmung über Delisting des Unternehmens von den Börsen Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia 12:00 SE/Nordea-Chefvolkswirt Pedersen, Konjunkturausblick 2023 *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 4Q *** 13:00 DE/Bundestag, Plenum mit Regierungsbefragung von Bundeskanzler Scholz 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 4Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, PK zum Jahreswirtschaftsbericht mit neuer Konjunkturprognose *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: -11,5 Punkte zuvor: -13,6 Punkte *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz, PK mit Islands Ministerpräsidentin Jakobsdottir in Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 4Q 22:05 US/Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

