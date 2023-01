The following instruments on XETRA do have their first trading 25.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.01.2023Aktien1 US0532961093 AUTO1 Group SE ADR2 SE0010494708 Botnia Exploration Holding AB3 US10488Q1022 Brainchip Holdings Ltd. ADR4 US43538H1032 Holley Inc.Anleihen1 FR001400FG43 Île de France, Région2 DE000A30V8Q7 Niedersachsen, Land3 US91282CGJ45 United States of America4 US91282CGH88 United States of America5 US91282CGG06 United States of America6 DE000A3E5SL5 Brandenburg, Land7 DE000SCB0047 Deutsche Kreditbank AG8 CH1206367471 Groupe E AG9 CH1206367463 Groupe E AG10 FR001400FD12 La Banque Postale Home Loan SFH11 XS2576255249 NatWest Markets PLC12 DE000NLB3375 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 CH1230759479 Repower AG14 USC10602BL06 Bombardier Inc.15 US222213BB58 Council of Europe Development Bank (CEB)16 USY3422VCW64 Hong Kong Special Administrative Region17 USY3422VCX48 Hong Kong Special Administrative Region18 AT0000A32HA3 HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG19 AT0000A326N4 HYPO TIROL BANK AG20 ES0343307023 Kutxabank S.A.21 XS2580271752 Prologis Euro Finance LLC22 XS2577033553 Raiffeisenbank a.s.23 SK4000022398 Slovenská Sporitelna AS24 AT000B049937 UniCredit Bank Austria AG25 XS2580271596 Prologis Euro Finance LLC