HSG Spin-Offs haben in den letzten Jahren über 6000 Arbeitsplätze geschaffen. Viele der 171 Unternehmen, die das Spin-Off Label tragen, sind in HSG-nahen Sektoren wie der Finanz- und Versicherungsindustrie aktiv.St.Gallen - HSG Spin-Offs haben in den letzten Jahren über 6000 Arbeitsplätze geschaffen. Viele der 171 Unternehmen, die das Spin-Off Label tragen, sind in HSG-nahen Sektoren wie der Finanz- und Versicherungsindustrie aktiv. Aber auch in der Lebensmittelindustrie und im IT-Bereich arbeiten innovative Startups von HSG-Absolvierenden. Das neue «HSG Spin-Off Barometer 2022» zeigt zudem...

Den vollständigen Artikel lesen ...