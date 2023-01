25. Januar 2023

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:



GAM Holding AG gibt ein Update zu den Ergebnissen für das Gesamtjahr 2022 und ändert den Termin für die Präsentation der Ergebnisse auf den 25. April 2023

GAM informiert heute in Übereinstimmung mit ihren Verpflichtungen gemäss dem Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange (Artikel 53) über die erwarteten Ergebnisse der Gruppe für das Gesamtjahr 2022.

Die Gruppe erwartet für das Gesamtjahr 2022 einen bereinigten Verlust vor Steuern von rund CHF 42.8 Millionen. Dies steht im Vergleich zu einem bereinigten Verlust vor Steuern in Höhe von CHF 9.6 Millionen für das Gesamtjahr 2021.

Die Gruppe erwartet zudem für das Gesamtjahr 2022 einen IFRS-Nettoverlust nach Steuern von rund CHF 309.9 Millionen. Dem steht ein IFRS-Nettoverlust nach Steuern von CHF 23.3 Millionen für das Gesamtjahr 2021 gegenüber. Am 3. August 2022 wurde bereits der IFRS-Verlust von CHF 275.2 Millionen für das erste Halbjahr 2022 bekannt gegeben.

Die Präsentation des Jahresergebnisses 2022 wird nun am 25. April 2023 stattfinden.

Performance

Trotz des enttäuschenden Finanzergebnisses vor dem Hintergrund der sehr schwierigen Märkte im Jahr 2022 und der Tatsache, dass GAM, wie ein Grossteil der Branche, einen negativen Netto-Vermögenszuwachs verzeichnete, werden wir das Unternehmen weiterhin strategisch für die Zukunft positionieren.



Die Anlageperformance war stark: Sieben der 13 grössten Strategien erreichten über drei Jahre einen Platz im obersten Zehntel und zwei weitere einen Platz im obersten Fünftel ihrer Morningstar-Vergleichsgruppe; insgesamt übertrafen 66% der verwalteten Fondsvermögen ihre Morningstar-Vergleichsgruppe.

Die Kosteneinsparungsziele wurden erreicht. Der Gesamtaufwand für das Jahr 2022 lag um mehr als CHF 20 Millionen niedriger als 2021; der Personalbestand ging zum Jahresende um 11% zurück gegenüber dem Vorjahre Ende 2021.

Strategisches Update und revidierter Termin für die Präsentation der Jahresergebnisse

Der Verwaltungsrat überprüft die Fortschritte des Unternehmens kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die Strategie angemessen ist und die Interesse aller Anspruchsgruppen berücksichtigt sind. Geplant ist, dass im Rahmen der Bekanntgabe der Jahresergebnisse ein Update zur Überprüfung der Strategie gegeben wird.





Um die notwendige Zeit zu haben, dieses Update vorzubereiten, wurde beschlossen, die Präsentation der Ergebnisse und die Veröffentlichung des Jahresberichts auf den 25. April 2023 zu verschieben. Darin wird auch der Zwischenbericht der Geschäftsführung für das erste Quartal enthalten sein.





Die Generalversammlung wird am 25. Mai 2023 in Zürich stattfinden.





Jacqui Irvine zur Vizepräsidentin ernannt

Nach dem geplanten Rücktritt von Benjamin Meuli per Ende 2022 ist das bisherige Verwaltungsratsmitglied Jacqui Irvine zur Vizepräsidentin ernannt worden.







David Jacob, Präsident der GAM Holding AG: "2022 war ein herausforderndes Jahr, in dem unsere Finanzergebnisse die Auswirkungen des marktbedingten Rückgangs unserer verwalteten Vermögen zu spüren bekamen. Unter Leitung von Peter Sanderson hat unser Unternehmen aber eine starke Anlageperformance für unsere Kunden und wesentliche Fortschritte bei der Vereinfachung des Geschäfts erzielt. Damit verbunden wurde die Effizienz gesteigert und unsere Kostenziele erreicht. Der Verwaltungsrat fokussiert sich unermüdlich darauf, das Unternehmen im Interesse aller unserer Stakeholder strategisch richtig zu positionieren. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Präsentation unserer Ergebnisse zu verschieben, um ein umfassenderes Update über unsere Fortschritte geben zu können."

Bevorstehende Termine:

25. April 2023 Jahresergebnisse 2022

25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung / Zwischenbericht für das erste Quartal 2023

