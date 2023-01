Der Immobilien-Entwickler UBM wird am 1. März 2023 die noch ausstehenden 52,9 Mio. Euro der Hybridanleihe 2018, nach fünf Jahren frühzeitig zurückführen. Schon im Juni 2021 47,1 Mio. der 100 Mio. Euro-Hybridanleihe 2018 zurückgekauft, nun folgen die ausstehenden 52,9 Mio. Euro. Durch die frühzeitige Rückzahlung dieses Finanzierungsinstrumentes reduziert sich der zukünftige jährliche Zinsaufwand der UBM den Angaben zufolge um weitere 2,9 Mio. Euro. Per 30. September 2022 verfügte UBM über 358 Mio. Euro an liquiden Mitteln und einer Eigenkapitalquote von über 33 Prozent. CFO Patric Thate: "Unsere finanzielle Stärke ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil, der es uns sehr rasch ermöglicht, auf Gelegenheiten ...

