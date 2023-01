In Schweizer Franken stieg der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers im vergangenen Geschäftsjahr um 6,5 Prozent auf 7,12 Milliarden Franken.Vernier - Givaudan ist auch 2022 gewachsen. Zum Jahresende verlor der Aromen- und Duftstoffhersteller aber weiter an Schwung und die Profitabilität ging trotz Preiserhöhungen zurück. Unter dem Strich resultierte dennoch ein etwas höherer Gewinn. In Schweizer Franken stieg der Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 6,5 Prozent auf 7,12 Milliarden Franken. Organisch, also ohne Zu- und Verkäufe und...

Den vollständigen Artikel lesen ...