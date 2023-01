PHILADELPHIA, Jan. 25, 2023, der weltweit führende Anbieter von Next Level Commerce, und Elo, ein weltweit führender Anbieter von interaktiven Lösungen und interaktiven Display-Lösungen, geben die Integration der M60 Pay Handheld-Computer von ELOmit der sicheren Commerce-Technologie von FreedomPay bekannt.



Der M60 Pay ist für die gängigen Zahlungs- und Kundenkarten konzipiert und verfügt über einen integrierten EMV- und Magnetstreifenleser sowie NFC für Karten mit Chip oder Streifen und digitale kontaktlose Zahlungen. Der Android®-basierte Computer M60 Pay kann mit der optionalen Dockingstation, dem Erweiterungsmodul und dem Elo-Touchscreen-Monitor von einer mobilen in eine stationäre POS-Lösung verwandelt werden.

Gemeinsam erfinden FreedomPay und Elo das digitale Einkaufserlebnis in Geschäften neu, indem sie die innovativen und interaktiven Lösungen von Elo mit der branchenführenden Commerce-Technologieplattform von FreedomPay vereinen, um ein sicheres, reibungsloses und einheitliches Einkaufserlebnis für globale Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig Händler mit robusten Loyalitäts- und Datenanalysefunktionen zu unterstützen.

"Der M60 Pay macht die Dezentralisierung des Zahlvorgangs und die Annahme von Zahlungen an jedem Ort einfach", so Craig Witsoe, CEO von Elo. "Die Partnerschaft mit FreedomPay wird die Funktionalität und die Sicherheit verbessern, um den Verbrauchern ein noch persönlicheres Erlebnis zu bieten."

Die Next Level Commerce-Plattform von FreedomPay bietet Händlern und ihren Kunden viele Vorteile, darunter:

Die Möglichkeit, den Handel über verschiedene Objekte, Kanäle und Regionen hinweg auf einer einzigen offenen, vollständig agnostischen und flexiblen Plattform zu vereinheitlichen;

Ein berührungsloses Ökosystem, das kontaktlose Zahlungen, QR-Technologie, Apple Pay und Google Pay unterstützt; und

Eine vollständig integrierte End-to-End-Lösung für sichere Zahlungen, Identity-as-a-Service, Kundenbindung und Business Intelligence.



"Die Verbraucher sind ständig auf der Suche nach neuen Zahlungsfunktionen und einer stärkeren Individualisierung des Zahlungsverkehrs. Die Partnerschaft mit Elo wird den Kunden die von FreedomPay erwartete sichere und nahtlose Kassenerfahrung in Verbindung mit den innovativen und modular aufgebauten Lösungen von Elo bieten", so Tom Durovsik, Gründer und CEO von FreedomPay.

Wenn Sie mehr über die Lösung erfahren möchten, besuchen Sie FreedomPay am NRF-Stand Nr. 4250 oder Elo am NRF-Stand Nr. 5803 und bitten Sie um eine Vorführung.

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce-Plattform von FreedomPay verwandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von veralteten in moderne Lösungen. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Beherbergung, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Foodservice, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels eine felsenfeste Leistung zu erbringen. Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption

Über Elo

Als ein weltweit führender Anbieter von interaktiven Lösungen arbeitet Elo getreu dem Motto EloIsEverywhere. Bis heute hat Elo mehr als 25 Millionen Anlagen in über 80 Ländern installiert. Im Durchschnitt wird alle 21 Sekunden irgendwo auf der Welt ein neuer Elo-Touchscreen installiert. Das breite Portfolio von Elo basiert auf einer einheitlichen Architektur und ermöglicht es seinen Kunden, einfach auszuwählen, zu konfigurieren und zu verbinden und zu steuern, um ein einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Wählen Sie zwischen All-in-One-Systemen, Open-Frame-Monitoren und Touchscreen-Monitoren von 7 bis 65 Zoll. Konfigurieren Sie mit den einzigartigen Elo Edge Connect®-Peripheriegeräten von Elo, die anwendungsspezifische Lösungen ermöglichen. Verbinden und steuern Sie mit EloView®, einer sicheren, cloudbasierten Plattform für Android-Geräte. EloView ermöglicht die sichere Bereitstellung und Verwaltung eines großen Netzwerks interaktiver Systeme, um die Betriebskosten zu senken und gleichzeitig die Betriebszeit und Sicherheit zu erhöhen.

Verbraucher finden Touchscreen-Lösungen von Elo in Selbstbedienungskiosken, Point-of-Sale-Terminals, interaktiven Beschilderungen, Spielautomaten, Hospitality-Systemen, Point-of-Care-Displays und Transportanwendungen, um nur einige zu nennen. Mehr Informationen erhalten Sie unter EloTouch.com.

Kontakt

Jennifer Tayebi

Hill+Knowlton Strategies für FreedomPay

Jennifer.Tayebi@hkstrategies.com

+1 734 395 0780