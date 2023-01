ASML hat 2022 trotz Umsatzsteigerungen weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Viel wichtiger: Der Weltmarktführer für Chip-Ausrüstung stellt für das laufende Jahr einen deutlichen Umsatzanstieg von mehr als 25 Prozent in Aussicht, was klar über den Markterwartungen liegt. Der heimische Chipriese Infineon sollte im Vorfeld seiner eigenen Zahlen von den guten Aussichten profitieren.ASML stellt für 2023 einen Umsatzanstieg von mehr als 25 Prozent in Aussicht. Nach 21,2 Milliarden Euro im Jahr 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...