DJ Transaction in Own Shares

Britvic plc (BVIC ) Transaction in Own Shares 25-Jan-2023 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transactions in Own Securities

25th January

Britvic plc ("Britvic") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares on the London Stock Exchange from Citigroup Global Markets Limited ("Citi") as part of its existing share buyback programme announced on 23 May 2022 (the "Programme").

Date of purchase: 24th January 2023 Number of ordinary shares of GBP0.20 each purchased: 40,000 Highest price paid per share (pence): 788.00p Lowest price paid per share (pence): 773.50p Volume weighted average price paid per share (pence): 783.53p

The repurchased shares will be cancelled.

Transaction Details

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), a full breakdown of the individual trades made by Citi on behalf of Britvic as part of the buyback programme is detailed below:

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:07:14 GBp 154 785.50 XLON xb496IxUP0G BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:07:14 GBp 315 785.50 XLON xb496IxUP0I BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:07:14 GBp 63 785.50 XLON xb496IxUP0K BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:07:14 GBp 315 785.50 XLON xb496IxUP3q BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:07:59 GBp 199 783.50 XLON xb496IxUPqL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:09:31 GBp 152 782.00 XLON xb496IxUO6n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:12:48 GBp 189 780.50 XLON xb496IxUQz2 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:12:48 GBp 38 780.50 XLON xb496IxUQz4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:18:48 GBp 176 779.00 XLON xb496IxUHc1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:18:48 GBp 60 779.00 XLON xb496IxUHc3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:22:45 GBp 124 779.00 XLON xb496IxULfq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:22:45 GBp 138 779.00 XLON xb496IxULfs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:25:30 GBp 189 778.50 XLON xb496IxUM2y BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:25:30 GBp 70 778.50 XLON xb496IxUM2@ BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:25:45 GBp 178 778.00 XLON xb496IxUM@S BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:34:18 GBp 173 779.00 XLON xb496IxUkeU BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:34:18 GBp 273 778.50 XLON xb496IxUkhb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:34:19 GBp 212 778.00 XLON xb496IxUke3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:39:04 GBp 273 775.50 XLON xb496IxUbUF BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:39:07 GBp 51 775.00 XLON xb496IxUbSy BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:41:18 GBp 142 773.50 XLON xb496IxUaiV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:44:52 GBp 65 774.00 XLON xb496IxUvuO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 08:45:25 GBp 203 774.00 XLON xb496IxUvZ3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:02:34 GBp 149 776.50 XLON xb496IxUqEP BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:03:25 GBp 412 778.00 XLON xb496IxUqZe BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:16:06 GBp 251 778.00 XLON xb496IxTECE BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:16:06 GBp 272 778.00 XLON xb496IxTECG BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:16:06 GBp 550 778.00 XLON xb496IxTECI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:16:06 GBp 173 778.00 XLON xb496IxTECR BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:16:06 GBp 203 778.50 XLON xb496IxTEFb BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:27:25 GBp 330 780.00 XLON xb496IxTPvs BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:27:25 GBp 200 780.00 XLON xb496IxTPvUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:29:40 GBp 136 780.00 XLON xb496IxTRSM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:37:15 GBp 216 779.00 XLON xb496IxTUvL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:37:15 GBp 22 779.00 XLON xb496IxTUvN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:37:15 GBp 190 779.00 XLON xb496IxTUuo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:37:15 GBp 123 779.50 XLON xb496IxTUuA BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:37:15 GBp 66 779.50 XLON xb496IxTUuC BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:42:19 GBp 166 780.50 XLON xb496IxTINM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:42:19 GBp 380 780.50 XLON xb496IxTINO BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:45:24 GBp 15 779.00 XLON xb496IxTK6w BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:51:46 GBp 139 780.00 XLON xb496IxThup BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:56:52 GBp 227 780.00 XLON xb496IxTllI BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:56:53 GBp 95 780.00 XLON xb496IxTlls BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:56:53 GBp 550 780.00 XLON xb496IxTllu BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 09:58:40 GBp 218 779.50 XLON xb496IxTX7l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:01:14 GBp 217 779.50 XLON xb496IxTZ57 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:22:54 GBp 1,244 780.00 XLON xb496IxTsTL BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:25:21 GBp 48 779.50 XLON xb496IxS8Cp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:25:37 GBp 154 779.50 XLON xb496IxS8yq BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:28:56 GBp 116 779.50 XLON xb496IxSDz4 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:28:56 GBp 139 779.50 XLON xb496IxSDz6 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:46:25 GBp 506 780.00 XLON xb496IxSHoK BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:46:25 GBp 194 780.00 XLON xb496IxSHoM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:46:25 GBp 158 780.00 XLON xb496IxSHzh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:46:25 GBp 170 780.00 XLON xb496IxSHzj BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 10:53:40 GBp 143 780.00 XLON xb496IxShoN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:00:09 GBp 259 781.00 XLON xb496IxSW7l BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:00:09 GBp 335 781.00 XLON xb496IxSW7n BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:03:31 GBp 136 780.00 XLON xb496IxSaAm BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:03:31 GBp 152 780.00 XLON xb496IxSaAo BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:21:51 GBp 535 780.50 XLON xb496IyZ87F BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:21:51 GBp 8 780.50 XLON xb496IyZ87H BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:21:51 GBp 192 780.50 XLON xb496IyZ87J BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:21:51 GBp 237 780.50 XLON xb496IyZ87L BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:30:27 GBp 267 781.00 XLON xb496IyZ3YM BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:32:15 GBp 61 780.50 XLON xb496IyZ5fB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 11:32:15 GBp 257 780.50 XLON xb496IyZ5fD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 303 783.50 XLON xb496IyZYTUSD BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 231 783.50 XLON xb496IyZYT1 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 430 783.50 XLON xb496IyZYT3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 201 783.50 XLON xb496IyZYTz BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 124 783.50 XLON xb496IyZYS3 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 231 783.50 XLON xb496IyZYS5 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:03:10 GBp 366 783.50 XLON xb496IyZYS7 BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:04:35 GBp 199 784.00 XLON xb496IyZbiB BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:44:36 GBp 1 786.50 XLON xb496IyYOXl BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:46:35 GBp 1 787.00 XLON xb496IyYQxT BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:46:35 GBp 1 787.00 XLON xb496IyYQxV BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:46:35 GBp 395 787.00 XLON xb496IyYQwp BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:46:35 GBp 323 787.00 XLON xb496IyYQwr BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:46:35 GBp 275 787.00 XLON xb496IyYQwt BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 12:47:33 GBp 216 786.50 XLON xb496IyYTcN BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 13:01:09 GBp 215 786.00 XLON xb496IyYhWh BRITVIC PLC GB00B0N8QD54 24-Jan-2023 13:01:11 GBp 460 786.00 XLON xb496IyYhc9

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 25, 2023 02:00 ET (07:00 GMT)