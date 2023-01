DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH BIS FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

MITTWOCH: In Hongkong bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Mondneujahr geschlossen.

DONNERSTAG: In Australien ruht der Börsenhandel wegen des "Australia Day".

TAGESTHEMA

Ein Einbruch im PC-Markt und die schwächelnde Nachfrage nach Unternehmenssoftware und Cloud-Dienstleistungen haben Microsoft im zweiten Geschäftsquartal das schwächste Wachstum seit sechs Jahren beschert. Der US-Konzern verfehlte mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen. Das Cloud-Geschäft schnitt aber besser ab als erwartet. Das Management zeigte sich vorsichtig und rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatz von 50,5 bis 51,5 Milliarden Dollar. In der Mitte wäre das ein Anstieg um 3 Prozent zum Vorjahr. Analysten rechnen bislang mit 52,42 Milliarden Dollar. Im Zeitraum Oktober bis Dezember steigerte Microsoft den Umsatz auf 52,75 von 51,7 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der Gewinn schrumpfte um über 12 Prozent auf 16,43 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie ging auf 2,20 von 2,48 Dollar zurück. Analysten hatten den Umsatz auf 52,99 Milliarden Dollar geschätzt und das Ergebnis je Aktie bei 2,29 Dollar gesehen. Der Cloud-Umsatz betrug 21,5 (Vorjahr: 18,3) Milliarden Dollar und übertraf knapp die Konsensschätzung der Analysten von 21,43 Milliarden Dollar. Der Umsatz im PC-Segment, zu dem auch das Windows-Geschäft gehört, brach auf 14,2 von 17,47 Milliarden Dollar ein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 AT&T Inc, Ergebnis 4Q

13:30 Boeing Co, Ergebnis 4Q

13:30 Abbott Laboratories, Ergebnis 4Q

22:05 Tesla Inc, Ergebnis 4Q

22:05 Qualtrics International Inc, Ergebnis 4Q

22:08 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CA 16:00 Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats - CA 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.018,25 -0,4% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.832,75 -0,6% Nikkei-225 27.395,01 +0,4% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi 2.428,57 +1,4% Shanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.468,30 -0,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fester - Der Nikkei-Index legte moderat weiter zu. Zurück aus der zweitägigen Feiertagspause zum Mondneujahrsfest, ging es in Seoul mit dem dort angesichts der Gewinne an der Wall Street aufgebauten Nachholbedarf deutlicher nach oben, ebenso in Singapur. In Sydney verschreckte die im Dezember hartnäckig hohe Inflation die Anleger, nach fünf positiven Handelstagen in Folge gab der S&P/ASX 200 leicht nach. Dies dürfte alle Hoffnungen auf eine Pause im Zinserhöhungszyklus der Notenbank des Landes im Februar zunichte machen, hieß es. Bei den Einzelwerten ging es in Tokio für Nidec um 5,4 Prozent nach unten. Der Elektromotorenbauer hat seinen Gewinnausblick für das laufende Fiskaljahr gesenkt. Suzuki Motor gewannen dagegen 5,6 Prozent, nachdem die Indien-Tochter im dritten Quartal des Fiskaljahres den Nettogewinn mehr als verdoppelte. In Seoul profitierten SK Hynix (+4,1%) davon, dass der Speicherchiphersteller eine neue, 13 Prozent schnellere Chipgeneration entwickelt hat. Für Hyundai Motor ging es um 0,8 Prozent nach oben im unmittelbaren Vorfeld des Berichts über den Geschäftsverlauf. In Sydney hielten sich Bankaktien im Leitindex mit Aufschlägen bis 0,7 Prozent besser als der breite Markt, der Subindex der Finanztitel stieg um 0,3 Prozent. Sie gelten als potenzielle Profiteure eines höheren Zinsniveaus.

US-NACHBÖRSE

Mit einem Minus von 1 Prozent bei der Microsoft-Aktie wurden enttäuschend ausgefallene Umsatz- und Ergebniskennziffern des Softwareriesen quittiert. Immerhin schnitt aber das Cloud-Geschäft besser ab als erwartet. Texas Instruments übertraf mit seinem Gewinn und Umsatz im vierten Quartal die allerdings bereits niedrigen Erwartungen der Analysten, wobei beide Kennziffern im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig waren. Der Kurs zeigte sich wenig bewegt und lag zuletzt 0,3 Prozent im Minus. eHealth machten einen Satz um 19 Prozent, nachdem der Dienstleister für das Gesundheitswesen mit seinen Quartalszahlen früher gemachte Prognosen übertroffen hatte. Daneben fiel auch der Ausblick besser als gedacht aus. Intuitive Surgical knickten um 8,5 Prozent ein. Das Medizintechnikunternehmen verfehlte sowohl mit einem gesunkenen Gewinn wie auch einem um 7 Prozent gestiegenen Umsatz die Konsensschätzungen knapp. Auch F5 (-4,2%) konnte mit seinen Quartalszahlen nicht überzeugen. Zudem kündigte das Softwareunternehmen an, seine Kosten genau unter die Lupe nehmen zu wollen. Nach oben ging es mit den Kursen von News Corp (A-Aktie +1,6%, B-Aktie +0,5%) und Fox (A-Aktie +4,5%, B-Aktie +3,9%), nachdem Rupert Murdoch, Executive Chairman von News Corp und Fox, seinen Versuch abgeblasen hat, die beiden Teile seines Medienimperiums zu fusionieren.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.733,96 +0,3% 104,40 +1,8% S&P-500 4.016,95 -0,1% -2,86 +4,6% Nasdaq-Comp. 11.334,27 -0,3% -30,14 +8,3% Nasdaq-100 11.846,65 -0,2% -25,90 +8,3% Dienstag Montag Umsatz NYSE (Aktien) 599 Mio 808 Mio Gewinner 1.478 2.241 Verlierer 1.595 849 unverändert 151 142

Knapp behauptet - Nach zwei Handelstagen mit kräftigen Kursgewinnen fehlten die Impulse. Konjunkturseitig waren die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungsgewerbe und Industrie im Januar einmal besser und einmal schlechter als gedacht ausgefallen, zur Orientierungshilfe taugten sie daher wenig. Neue Unternehmenszahlen enthielten mehr Schatten als Licht. 3M (-6,2%) verdiente im vierten Quartal weniger als erwartet und rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinnrückgang. Travelers (+3,7%) verdiente wegen höherer Katastrophenschäden deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, erfüllte aber die Markterwartungen. Die Einnahmen stiegen unterdessen stärker als prognostiziert. Johnson & Johnson verdiente mehr als erwartet und übertraf mit dem Ausblick die Marktprognosen. Allerdings enttäuschte der Umsatz, die Aktie schloss unverändert. General Electric (+1,2%) lag im vierten Quartal mit Erlös, Gewinn und Cashflow über den Erwartungen. Raytheon (+3,3%) mehr als verdoppelte den Gewinn und übertraf die Erwartungen. Der Wettbewerber Lockheed Martin (+1,8%) übertraf mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen. Verizon (+2%) war in seinem vierten Quartal erfolgreich auf Kundenfang. Das Unternehmen steigerte den Gewinn kräftig, enttäuschte aber beim Ausblick. Google (-2,1%) will im Zuge des jüngst angekündigten großen Stellenabbaus auch die Bonuszahlungen von leitenden Managern beschneiden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,21 -1,3 4,22 -21,4 5 Jahre 3,58 -3,8 3,62 -42,0 7 Jahre 3,52 -5,0 3,57 -45,4 10 Jahre 3,46 -5,6 3,52 -41,7 30 Jahre 3,61 -6,8 3,68 -35,6

Der Rentenmarkt verbuchte nach den jüngsten Einbußen Zulauf, nachdem der Richmond Fed Manufacturing Index im Januar deutlich in den kontraktiven Bereich gerutscht war. Die Renditen sanken im Gegenzug mit der davon befeuerten Erwartung langsamerer Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi, 7:57 % YTD EUR/USD 1,0904 +0,2% 1,0887 1,0905 +1,9% EUR/JPY 142,22 +0,4% 141,72 142,15 +1,3% EUR/GBP 0,8849 +0,3% 0,8827 0,8844 -0,0% GBP/USD 1,2322 -0,1% 1,2333 1,2329 +1,9% USD/JPY 130,42 +0,2% 130,17 130,36 -0,5% USD/KRW 1.232,29 -0,1% 1.232,98 1.231,70 -2,4% USD/CNY 6,7845 0% 6,7845 6,7845 -1,7% USD/CNH 6,7665 -0,3% 6,7840 6,7687 -2,3% USD/HKD 7,8304 +0,0% 7,8298 7,8326 +0,3% AUD/USD 0,7116 +1,0% 0,7045 0,7115 +4,4% NZD/USD 0,6492 -0,0% 0,6495 0,6494 +2,2% Bitcoin BTC/USD 22.731,98 -0,1% 22.758,81 22.726,15 +36,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich zum Euro wenig bewegt. Der Dollarindex gab um 0,2 Prozent nach. Devisenhändler verwiesen auf die Schweigeperiode der US-Notenbank vor der anstehenden Zinssitzung. Daher fehlten dem Greenback Impulse von dieser Seite. Der australische Dollar reagiert im asiatisch dominierten Handel am frühen Mittwoch mit deutlichen Gewinnen auf die hartnäckig hohe Inflation in Australien im Dezember. Sie dämpft Hoffnungen auf eine Zinserhöhungspause der australischen Notenbank.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,44 80,13 +0,4% +0,31 -0,0% Brent/ICE 86,61 86,13 +0,6% +0,48 +0,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise drehten deutlicher ins Minus. Die US-Sorte WTI verbilligte sich iim US-Handel um 1,8 Prozent. Händler verwiesen auf die anstehenden Lagerbestandsdaten des Branchenverbands API am späten Dienstag und der staatlichen Energy Information Administration am Mittwoch. Akteure hätten sich in Erwartung eines gestiegenen Angebots zurückgezogen. Tatsächlich zeigten die API-Daten später einen neuerlichen deutlichen Anstieg der Vorräte, was die Ölpreise dann aber nicht mehr belastete.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,46 1.935,00 -0,1% -2,54 +6,0% Silber (Spot) 23,59 23,73 -0,6% -0,13 -1,6% Platin (Spot) 1.056,50 1.060,50 -0,4% -4,00 -1,1% Kupfer-Future 4,26 4,25 +0,3% +0,01 +11,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Goldpreis (+0,5%) profitierte etwas von den sinkenden Anleiherenditen, die das zinslos gehaltene Edelmetall relativ betrachtet attraktiver machten.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

NEUSEELAND

Die Verbraucherpreise in Neuseeland sind im vierten Quartal 2022 zum Vorjahresquartal um 7,2 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten 7,1 Prozent geschätzt.

SINGAPUR - Inflation

Die Verbraucherpreise in Singapur sind im Dezember zum Vorjahr um 6,5 Prozent gestiegen, verglichen mit einer Prognose von 6,55 Prozent. Die Kernrate lag wie im November bei 5,1 Prozent.

ÖLVORRÄTE USA

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 3,4 Millionen Barrel gestiegen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. Die Benzinbestände erhöhten sich um 0,6 Millionen. Für die offiziellen Daten am Mittwoch erwarten Volkswirte beim Rohöl eine Zunahme von 0,1 Millionen und bei Benzin ein Plus von 1,0 Millionen Barrel.

NEWS CORP/FOX

Rupert Murdoch hat seinen Versuch, die beiden Teile seines Medienimperiums, News Corp und Fox Corp, zu fusionieren, abgeblasen. Er teilte mit, die Transaktion sei für die Aktionäre der beiden Unternehmen zum jetzigen Zeitpunkt "nicht optimal". Murdoch hatte im Herbst vorgeschlagen, News Corp und Fox wieder zu vereinen, fast ein Jahrzehnt nach ihrer Trennung.

TESLA

will mehr als 3,6 Milliarden Dollar in die Erweiterung seines Werks in der Nähe von Reno, Nevada, investieren, in dem das Unternehmen Batterien und Komponenten für Elektroautos herstellt.

TEXAS INSTRUMENTS

Eine schwächere Nachfrage in nahezu allen Endmärkten hat dem Chiphersteller im vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Der Umsatz sank auf 4,67 von 4,83 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten mit 4,64 Milliarden gerechnet. Der Gewinn ging auf 1,96 von 2,14 Milliarden Dollar zurück. Das Ergebnis je Aktie betrug 2,13 Dollar und lag damit über der Analystenprognose von 1,98 Dollar. Im laufenden Quartal rechnet Texas Instruments mit einem Gewinn von 1,64 bis 1,90 Dollar je Aktie. Der Umsatz soll 4,17 bis 4,53 Milliarden Dollar erreichen. Der Analystenkonsens steht bei einem Gewinn je Anteil von 1,86 Dollar und einem Umsatz von 4,41 Milliarden Dollar.

