Der Hersteller von Aromen und Duftstoffen Givaudan SA (ISIN: CH0010645932) will den Aktionären für das Jahr 2022 eine Dividende von 67 Franken (ca. 66,67 Euro) ausschütten. Zuletzt zahlte das Unternehmen aus Vernier in der Schweiz 66 Franken für 2021 aus. Damit wird die Ausschüttung um 1,5 Prozent angehoben. Es ist die 22. jährliche Dividendenanhebung in Folge seit dem Börsenlisting im ...

