Zürich (ots/PRNewswire) -Mit über 1,3 Millionen Franken war die aktuelle Finanzierungsrunde von TOM Medications mit über 120 Prozent weit überzeichnet. TOM Medications will mit den neuen finanziellen Mitteln seinen Umsatz steigern, die Community ausbauen und neue Märkte erschliessen.Erst im Juni 2020 lanciert, kann TOM Medications schon zahlreiche Erfolge vorweisen. Rund 30 Millionen Interaktionen haben bereits über die App stattgefunden, die Therapietreue der TOM-App-Nutzer:innen beträgt 83 Prozent - deutlich mehr als die circa 50 Prozent, die chronisch Kranke durchschnittlich erreichen. Dass die Investoren dem virtuellen Medikamentenschrank noch weit mehr Potenzial attestieren, hat die kürzlich durchgeführte Finanzierungsrunde gezeigt: Mit über 1,3 Millionen Franken war sie mit über 120 Prozent deutlich überzeichnet.«Der Grossteil der bisherigen Investor:innen war aufgrund der messbaren Erfolge 2022 sofort bereit, weiter zu investieren», so TOM-Gründer und CEO Sven Beichler. Zu diesen Investor:innen zählt die Sanitas Krankenversicherung, mit der TOM im Mai 2022 ein Pilotprojekt lanciert hatte, bei dem Sanitas Versicherte ein Programm in der TOM-App nutzen konnten. «Nach der erfolgreichen Umsetzung des gemeinsamen Pilotprojekts unterstützen wir TOM Medications bei seiner Entwicklung sehr gerne weiter. Auch die neue Beteiligung von Galenica freut uns ausserordentlich», so Sanitas CEO Dr. Andreas Schönenberger.Neben den bestehenden Investoren hat das zukunftsweisende Konzept von TOM auch Galenica überzeugt. Die börsenkotierte, führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleisterin in der Schweiz, die unter anderem die Apothekenketten Amavita, Sun Store und - gemeinsam mit Coop - Coop Vitality betreibt, ist nun ebenfalls an Bord. «Mit bedürfnisgerechten Gesundheitsdienstleistungen wollen wir unsere Kunden begleiten. Wir sind überzeugt, dass die TOM-App die Therapietreue und damit den Gesundheitszustand von chronisch Kranken deutlich verbessert. Deshalb haben wir uns entschieden, bei TOM dabei zu sein», sagt Daniele Madonna, Chief Healthcare Officer der Galenica AG.Umsatzsteigerung, Community-Ausbau, Schritt nach Deutschland Dank der neuen Mittel kann TOM Medications seine Pläne in die Tat umsetzen: «Wir wollen weiterhin wachsen, sowohl bezüglich Kund:innen als auch beim Umsatz», ergänzt Sven Beichler. «Zudem wollen wir unsere Community stärken und weiter vernetzen, schliesslich ist sie ein zentraler Teil des Angebots von TOM.» Die TOM-App ist bereits in mehreren Ländern verfügbar, diese Aktivitäten sollen weiter intensiviert werden. «In einem nächsten Schritt wollen wir unser Angebot künftig in Deutschland zugänglich machen. Auch bei unserem nördlichen Nachbarn gibt es viel Potenzial, die Therapietreue zu erhöhen und den Zugang zu Apothekenleistungen zielgerichtet zu vereinfachen.»Über Innovation 6 AG - TOM Medications TOM Medications, ein Produkt der Innovation 6 AG mit Hauptsitz in Wermatswil (Zürich), wurde im Juni 2020 lanciert und bietet Lösungen zur Vereinfachung des Medikamenten-Managements an. Geschäftsführer: Sven Beichler. Mehr Infos unter www.tommedications.comKontakt TOM MEDICATIONS Sven Beichler Kontakt Medien: Brigitte Kaps CEO RentCEO Tom Medications a PR AG Tel +41 (0) 79 289 20 42sven.beichler@innovation6.ch mail@rentapr.chÜber Sanitas Die Sanitas Krankenversicherung gehört mit rund 849'000 Kundinnen und Kunden zu den grössten Krankenkassen der Schweiz. Sie bietet individuelle Krankenversicherungslösungen in der obligatorischen Grundversicherung und in den Zusatzversicherungen. www.sanitas.ch (https://www.sanitas.com/de/privatkunden.html)Über Galenica AG Galenica ist die führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleisterin in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Weitere Informationen finden Sie unter www.galenica.com