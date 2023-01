Am 29. Dezember hatten wir im RuMaS Express-Service diese Chance hingewiesen und einen Einstiegskurs und eine Hebel-Zertifikat für Albemarle ISIN: US0126531013 genannt. Am 12. Januar konnten wir einen Treffer melden und die Überschrift war: "Albemarle: Mit Geduld und dem richtigen Einstiegskurs 40% Gewinn!" Am Montag hat Albemarle den Widerstandsbereich im Sturm genommen und jetzt dürfte auch die fallende 100-Tage-Linie, die bei 265,00 USD verläuft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...