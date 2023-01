Zwar sind weitere Zinserhöhungen auch in Europa absehbar. Prognosen, wann die Notenbank umschwenken könnten, sind im aktuellen Marktumfeld jedoch nur wenig belastbar, erklärt Kapitalmarktstratege Stefan Riße.

"Man muss an der Börse immer mit allem rechnen. Auch mit dem Gegenteil von allem", sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment. Zwar glaubt er ziemlich sicher an zwei weitere 50 Basispunkt-Schritte der EZB in den nächsten Monaten. Was danach passiert, darüber werde zwar viel spekuliert - doch selbst Notenbank-Chefin Christine Lagarde wisse nicht, wie die Lage in einem halben Jahr aussehe.

Es sei auch möglich, dass die EZB die abkühlende Inflation als Erfolg verbucht und die Zinserhöhungen pausiert. Im Gespräch mit wallstreet:online erklärt Riße, warum Zinserhöhungen ihre volle Wirkung erst viele Monate später entfalten, Prognosen schon in der nächsten Woche wieder überholt sein könnten und was diese undurchsichtige Lage für Anleger bedeutet. Jetzt einschalten und mehr erfahren!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion