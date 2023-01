Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Schweden stieg zuletzt auf satte 10,20% an und lag mit diesen Werten deutlich über den Markterwartungen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch die Kernrate ohne Energie sei mit 8,40% höher als erwartet ausgefallen. Daher werde es für die Schwedische Nationalbank (Riksbank) eng, an ihrem aktuellen Zinspfad festzuhalten. Die Riksbank werde aufgrund dieser Daten wahrscheinlich ihre Inflationsprognosen weiter nach oben anpassen müssen. Vom Markt werde bereits erwartet, dass die Schwedische Nationalbank im Februar den Leitzins um mehr als die bisher signalisierten 25 BP erhöhen werde. ...

