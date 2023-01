EQS-News: IR.on Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe/Studienergebnisse

Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2022: 23 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 589 Mio. Euro



Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2022: 23 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 589 Mio. Euro Studie der IR.on AG: Jahresrückblick 2022 und Ausblick 2023 für den Markt der KMU-Anleihen

Emissionsvolumen sinkt von 1,14 Mrd. Euro auf 806 Mio. Euro

Platziertes Volumen reduziert sich um 48 % auf 589 Mio. Euro

Anzahl der Emissionen 2022 liegt mit 23 unter Vorjahr (30)

Durchschnittlicher Kupon steigt um über einen Prozentpunkt auf 6,77 % p.a.

Geringeres Ausfallvolumen als im Vorjahr

Ausblick: Emissionshäuser erwarten 22 Emissionen für 2023 Köln, 25. Januar 2023 - Das Jahr 2022 stand am deutschen Markt für KMU-Anleihen wie an den Finanzmärkten insgesamt im Zeichen zahlreicher geopolitischer Krisen, was zu einer geringeren Primärmarktaktivität führte. Die Zahl der Emissionen reduzierte sich im Vergleich zum starken Vorjahr ebenso wie das bei Investoren platzierte Volumen. Insgesamt wurden 23 KMU-Anleihen (2021: 30 Anleihen) von 19 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 806 Mio. Euro begeben, darunter bekannte Marken wie der FC Schalke 04, das Traditionsunternehmen Semper Idem Underberg oder die auf New Food-Konzepte fokussierte Katjes Greenfood. Das platzierte Volumen sank auf 589 Mio. Euro, was einer Platzierungsquote von 73 % entsprach. Der durchschnittliche jährliche Kupon erhöhte sich im Zuge des gestiegenen Zinsniveaus um mehr als einen Prozentpunkt auf 6,77 % (2021: 5,56 %). Aufgrund des schwierigen Marktumfelds stieg zwar der Restrukturierungsbedarf in Form von Anpassungen der Anleihebedingungen wie Laufzeitverlängerungen oder Zinsanpassungen, das Ausfallvolumen sank jedoch von 281 Mio. Euro im Vorjahr auf 148 Mio. Euro im Jahr 2022. Dies ergibt ein von der Investor Relations-Beratung IR.on AG durchgeführter Jahresrückblick zum deutschen KMU-Anleihemarkt. Frederic Hilke, Senior Berater und Head of IR Consulting der IR.on AG: "Das gestiegene Zinsniveau und die Turbulenzen an den Finanzmärkten haben auch den KMU-Anleihemarkt phasenweise zum Erliegen gebracht. Mit mehr als 20 Emissionen und rund 589 Mio. Euro Finanzierungsvolumen bleibt das Segment jedoch ein wichtiger Finanzierungskanal gerade für mittelständische Unternehmen." Energiesektor dominiert Emissionstätigkeit Die 23 Anleihen der 18 KMU-Anleiheemittenten verteilten sich im vergangenen Jahr auf acht verschiedene Branchen (Vorjahr 14 Branchen). Erstmals seit Beginn der Erhebung im Jahr 2015 dominierte nicht der Immobiliensektor, sondern die Energiebranche den Primärmarkt für KMU-Anleihen. Insgesamt wurden sieben Anleihen von Unternehmen aus diesem Sektor begeben, gefolgt von der Immobilienbranche (fünf Emissionen) und der Chemiebranche mit drei Emissionen. Bei 14 der 23 Anleiheemissionen handelte es sich um Folgeemissionen, die auch eine deutlich bessere Platzierungsquote (89 %) erzielten als die neun Anleihen von Debütemittenten (55 %). Auch die Börsennotiz wirkte sich positiv auf den Platzierungserfolg aus. Die vier von börsennotierten Unternehmen begebenen Schuldverschreibungen wurden allesamt vollplatziert. Bei der Platzierungsform bestätigte sich die klare Tendenz zu öffentlichen Angeboten, die mit 83 % (2021: 87 %) den Markt dominierten. Hier spielt das Ziel der Platzierungssicherheit in einem schwierigen Marktumfeld eine Rolle, die durch öffentliche Platzierungen erhöht wird. Einen deutlichen Rückgang gab es bei den Anleiheausfällen, die sich im Gesamtjahr 2022 auf ein Volumen von 148 Mio. Euro summierten (2021: 281 Mio. Euro). Betroffen waren Anleihen der Green City Gruppe, der Terragon AG und der Quant.Capital GmbH & Co. KG. Dagegen stieg die Zahl der von Restrukturierungen betroffenen Anleihen (u.a. Laufzeitverlängerungen, Zinsanpassungen) im Zuge der marktseitig eingeschränkten Refinanzierungsmöglichkeiten deutlich auf ein Gesamtvolumen von 690 Mio. Euro (2021: 60 Mio. Euro). Prognose 2023: Weiter steigende Kupons; Emissionstätigkeit auf Vorjahresniveau Zum Ausblick für 2023 hat die IR.on AG acht im KMU-Segment aktive Emissionshäuser befragt. Im Durchschnitt erwarten diese für das laufende Jahr 22 Emissionen. Wesentliche Treiber sind Folgeemissionen und anstehende Refinanzierungen - hier wird vor allem in der zweiten Jahreshälfte eine lebhafte Emissionstätigkeit erwartet. Frederic Hilke: "In der ersten Jahreshälfte bleibt die Emissionsaktivität voraussichtlich noch verhalten aufgrund der bestehenden Unsicherheiten. Mit einer schrittweise sinkenden Inflation und sich stabilisierender Zinsen kommt laut Aussage der befragten Banken in der zweiten Jahreshälfte wieder Schwung in den Markt - insbesondere durch Folgeemissionen etablierter Emittenten." In puncto Kuponentwicklung gehen sieben der acht Befragten für 2023 von steigenden Zinssätzen aus - primär aufgrund des allgemein gestiegenen Zinsniveaus und der Forderung höherer Risikoprämien seitens der Investoren. Neben erhöhter Transparenz und strengeren Covenants erwarten die Emissionshäuser eine weiter wachsende Bedeutung der Umsetzung von ESG-Standards, die für 2023 teilweise als obligatorisch gelten, um über zunehmend gefragte "grüne Finanzierungen" Mittel aufzunehmen. IR.score mit 4,0 Punkten leicht verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr Insgesamt weist die Kommunikation der Anleiheemittenten im Jahr 2022 eine solide Transparenz auf, wie die in der Studie untersuchte Investor Relations-Arbeit zeigt. Bei der diesjährigen Überprüfung der IR-Webseiten der 19 Emittenten hinsichtlich grundlegender IR-Informationen betrug der durchschnittliche Transparenzindex "IR.score" 4,0 Punkte (von max. 5 Punkten) nach 4,3 Punkten im Vorjahr. Eine Zusammenfassung der Erhebung ist über die Website der IR.on AG unter https://ir-on.com/kmu-anleihen/ erhältlich. Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Über die IR.on AG Die IR.on AG ist eine unabhängige Beratungsgesellschaft für Investor Relations, Finanz- und Nachhaltigkeitskommunikation. Sie begleitet branchenübergreifend Unternehmen aller Größenklassen bei der Entwicklung von Investor Relations-Strategien, im IR-Tagesgeschäft, als IR-Interimsmanager, bei Kapitalmarkttransaktionen und in Spezialsituationen wie Krisen oder Restrukturierungen sowie bei der Pressearbeit mit Finanz- und Wirtschaftsmedien. Darüber hinaus berät sie Unternehmen bei der Entwicklung und Implementierung von ESG-/Nachhaltigkeitsstrategien und der Erstellung von Nachhaltigkeitsberichten. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit Sitz in Köln und Frankfurt am Main ist inhabergeführt. Die Berater der IR.on AG vereinen Erfahrungen aus über 400 Kommunikationsprojekten, mehr als 300 realisierten Finanz- und Nachhaltigkeitsberichten sowie über 100 Kapitalmarkttransaktionen, darunter 38 KMU-Anleiheemissionen.

http://www.ir-on.com Emittent Branche1 Laufzeit Kupon

(p. a.) Zielvolumen

(in Mio. €) Platziertes Volumen

(in Mio. €) AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Immobilien 2022/27 7,50 % 30,0 10,0 Bauakzente Balear Invest GmbH Immobilien 2022/27 6,50 % 8,0 2,6 Booster Precision Components GmbH Industriegüter und Dienstleistungen 2022/26 11,13 %3 35,0 35,0 EUSOLAG European Solar AG Energie 2022/27 6,25 % 125,0 10,0 FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Reisen & Freizeit 2022/27 5,50 %4 34,1 34,1 JadeHawk Capital S.à.r.l. Immobilien 2022/27 7,00 % 15,0 7,5 Katjesgreenfood GmbH & Co. KG Essen, Getränke und Tabak 2022/27 8,00 % 25,0 20,0 Meidar GanEden Finance GmbH Immobilien 2022/27 7,00 % 15,0 n/a MS Industrie AG Technologie 2022/27 6,25 % 20,0 20,0 Multitude SE2 Finanzdienstleistungen 2022/25 9,63 %5 50,0 50,0 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Industriegüter und Dienstleistungen 2022/27 7,75 % 15,0 7,0 PCC SE Chemie 2022/26 4,00 % 30,0 30,0 PCC SE Chemie 2022/27 5,00 % 40,0 34,8 PCC SE Chemie 2022/27 5,00 % 20,0 17,1 PlusPlus Capital Financial S.à.r.l. Finanzdienstleistungen 2022/26 11,00 % 70,0 70,0 PNE AG Energie 2022/27 5,00 % 50,0 55,0 Reconcept Green Bond II Energie 2022/28 6,25 % 10,0 17,5 Reconcept Green Energy Asset Bond II Energie 2022/27 4,25 % 9,0 8,7 S Immo AG Immobilien 2022/27 1,25 % 50,0 50,0 Schletter International B.V. Energie 2022/25 8,88 %6 50,0 50,0 Schletter International B.V. Energie 2022/26 12,00 % 15,0 7,5 Semper Idem Underberg AG Essen, Getränke und Tabak 2022/28 5,50 % 75,0 45,0 SUNfarming GmbH Energie 2022/27 5,00 % 15,0 7,6 Ø 6,77 % 771,1 554,4 Kriterien für KMU-Anleihen: Emissionsvolumen bis zu 150 Mio. Euro; Stückelung pro Schuldverschreibung 1.000 Euro; Börsennotierung der Anleihe

1Brancheneinteilung gemäß Industry Classification Benchmark (Dow Jones, FTSE)

2Eine Aufstockungstranche von Multitude SE in Höhe von 40 Mio. Euro wurde nicht aufgenommen, da es sich um eine reine Aufstockung einer Anleihe aus 2019 handelt.

3variabler Zinssatz: EURIBOR (Stand 30.12.2022) + 900 bps

42,00 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2025/2026

5variabler Zinssatz: EURIBOR (Stand 30.12.2022) + 7,50 %

6variabler Zinssatz: EURIBOR (Stand 30.12.2022) + 675 bps

