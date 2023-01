Studie der Ir.on AG zum KMU-Anleihemarkt in 2022:

Jahresbilanz am KMU-Anleihemarkt 2022: 23 Emissionen mit einem platzierten Volumen von 589 Mio. Euro

- Studie der IR.on AG: Jahresrückblick 2022 und Ausblick 2023 für den Markt der KMU-Anleihen- Emissionsvolumen sinkt von 1,14 Mrd. Euro auf 806 Mio. Euro- Platziertes Volumen reduziert sich um 48 % auf 589 Mio. Euro- Anzahl der Emissionen 2022 liegt mit 23 unter Vorjahr (30)- Durchschnittlicher Kupon steigt um über einen Prozentpunkt auf 6,77 % p.a.- Geringeres Ausfallvolumen als im Vorjahr- Ausblick: Emissionshäuser erwarten 22 Emissionen für 2023

Das Jahr 2022 stand am deutschen Markt für KMU-Anleihen wie an den Finanzmärkten insgesamt im Zeichen zahlreicher geopolitischer Krisen, was zu einer geringeren Primärmarktaktivität führte. Die Zahl der Emissionen reduzierte sich im Vergleich zum starken Vorjahr ebenso wie das bei Investoren platzierte Volumen.

Insgesamt wurden 23 KMU-Anleihen (2021: 30 Anleihen) von 19 Unternehmen mit einem Zielvolumen von 806 Mio. Euro begeben, darunter bekannte Marken wie der FC Schalke 04, das Traditionsunternehmen Semper Idem Underberg oder die auf New Food-Konzepte ...

