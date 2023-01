München (ots) -Grande-Finale, spannende Krimiserien und unterhaltsame TV-Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+ sagen im Februar dem Winterblues den Kampf an. Einen bittersüßen Abschied bringt die fünfte und finale Staffel von "jerks." ab 2. Februar 2023 bei Joyn PLUS+. Ebenso emotional wird das große Finale von "G-A-Y: Mr Gay Germany" am 9. Februar 2023 exklusiv auf Joyn. Nach dem Wettbewerb ist vor dem Nächsten: Ab 16. Februar 2023 kehrt Modelchefin Heidi Klum mit der 18. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" exklusiv auf ProSieben und Joyn zurück. Es darf offiziell wieder gestohlen werden - nämlich Joko Winterscheidts aberwitzige Quizsendung in der neuen Staffel "Wer stiehlt mir die Show?" ab 19. Februar 2023 auf Joyn und eine exklusive Preview der letzten Folge zuerst bei Joyn PLUS+. Die kleine Tochter von "The Taste" versüßt den Februar mit den altbewährten Coaches und neuem Genre: "The Sweet Taste" ab 22. Februar 2023 auf Joyn und eine exklusive Preview immer zuerst bei Joyn PLUS+."jerks.", die finale Staffel des beliebten Joyn Originals ab 2. Februar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+Eine Ära geht 2023 zu Ende! Die Zuschauer*innen haben mit Christian Ulmen und Fahri Yardim gelacht, geweint und sich mit ihnen geschämt. Seit Jahren feiern Fans und Kritiker*innen die Erfolgsserie "jerks." mit den improvisierten Dialogen gleichermaßen. Jetzt können sich alle freuen - und müssen gleichzeitig tapfer sein: Denn die langersehnte fünfte Staffel kommt, wird aber auch die letzte sein. Die neuen Folgen "jerks." sind ab 2. Februar 2023 exklusiv bei Joyn PLUS+ verfügbar. Die finale Staffel liefert erstmals Einblicke in die Vergangenheit von Christian und Fahri. Wir sehen, wie die beiden sich als Kinder kennenlernen, das zarte Pflänzchen ihrer Freundschaft wächst und sie sich gegenseitig in ausweglose Situationen manövrieren, aber gleichzeitig auch daraus retten. Waren die beiden Freunde schon als Kinder "jerks."?"G-A-Y: Mr Gay Germany", das große Finale ab 9. Februar 2023 um 21:15 Uhr exklusiv und kostenlos auf JoynWer wird MR GAY GERMANY 2023 und das neue Gesicht der queeren Community in Deutschland? Am 9. Februar 2023 hat das Warten ein Ende und Fans der Reality-Doku können sich auf das große Finale ab 21:15 Uhr auf Joyn freuen. Parallel zur Folgenausstrahlung begleitet ein großes Public Viewing mit allen Kandidaten das Finale. Mit der Ausstrahlung erfahren die Finalisten live, wer von ihnen den Titel MR GAY GERMANY 2023 tragen wird. Über drei Wochen mussten sich die zwölf Teilnehmer in verschiedene Challenges in der queeren Hochburg Sitges, südwestlich von Barcelona, unter Beweis stellen. Von physischen Herausforderungen wie Sport am Strand über emotionale Fotoshootings war alles geboten. Die Kandidaten lachten, weinten und feierten zusammen. Nun neigt sich das große Abenteuer dem Ende zu. Welche fünf Anwärter ziehen in das große Finale ein? Wer überzeugt die Jury mit seiner Vision? Und wer holt am Ende den Titel, wird die LGBTQ+-Community in Deutschland 2023 repräsentieren und etwas bewegen?"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum", die 18. Staffel mit Heidi Klum ab 16. Februar 2023 exklusiv auf ProSieben und JoynWelcome to La La Land! "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet in diesem Jahr in der Stadt der Engel. Die 29 GNTM-Kandidatinnen treffen Heidi Klum in einer echten Filmstadt. Dort laufen sie ihre erste Fashion-Show. Als Gastjurorin mit dabei: Das kanadische Supermodel Winnie Harlow. Die 28-Jährige ist unter anderem von den Catwalks der Fashion Weeks in New York und London bekannt, lief bereits für Victoria's Secret, Diesel und Desigual und arbeitete mit Stars wie Beyoncé Knowles und Eminem zusammen. Neben Winnie Harlow wird auch Designer Peter Dundas Heidi Klum als Gastjuror unterstützen. Der 54-Jährige arbeitete schon für namhafte Modeschöpfer wie Jean Paul Gaultier und Christian Lacroix. 2017 etablierte der Norweger seine eigene Marke namens Dundas. Fans können sich auf den Staffelauftakt am 16. Februar 2023 um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn freuen. Welches der 29 Kandidatinnen wird Modelchefin Heidi Klum am Ende von sich überzeugen können? Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2023?Die Sport-Highlights im Februar auf JoynMit den vielfältigen Sport-Highlights auf Joyn ist im Februar für jede*n etwas dabei. Die Biathlon-WM in Oberhof macht den Anfang. Dort treffen vom 8. bis 19. Februar 2023 internationale Biathlon-Stars auf der Strecke rund um Oberhof und in der modernisierten Arena am Rennsteig aufeinander. Alle Rennen sind über den ARD- und ZDF-Livestream auf Joyn zu sehen. Wenn Popstar Rihanna ihr Bühnencomeback gibt und Fans aus der ganzen Welt sich vor ihren Geräten versammeln, kann das nur eines bedeuten: Der Super Bowl LVII läuft, das große Finale der NFL-Saison 2023, als exklusives Free-TV-Highlight am 12. Februar 2023 ab 22:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn. Im deutschen Fußball hingegen sind im Februar alle Augen auf das DFB-Pokal-Achtelfinale gerichtet: Am 1. Februar 2023 trifft der 1. FSV Mainz 05 auf den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt muss sich am 7. Februar 2023 gegen den SV Darmstadt beweisen und einen Tag später, am 8. Februar 2023, treffen die Ruhrpott-Giganten, der VfL Bochum und Borussia Dortmund, aufeinander. Alle Spiele sind jeweils ab 20:45 Uhr im ARD- und ZDF-Livestream auf Joyn zu finden.Weitere Highlights im Februar auf Joyn und bei Joyn PLUS+So bunt und divers wie nie zuvor bietet der Februar weitere Highlights auf Joyn und bei Joyn PLUS+. Parallel zur Ausstrahlung des Joyn Originals "Blackout" in SAT.1, zeigt der Sender ebenfalls "Blackout - Die Event-Doku" am 2. Februar 2023 im SAT.1 Livestream um 22:15 Uhr auf Joyn und anschließend in der Joyn Mediathek. Wer nicht genug von Schauspieler Moritz Bleibtreu bekommt, kann sich auf Samstag, den 4. Februar 2023, freuen: Die Spielshow "Schlag den Star" geht in die nächste Runde. Der Schauspieler tritt gegen den TV-Moderator Johannes B. Kerner an - ab 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn und anschließend auf Abruf kostenlos auf Joyn. Motivation für die guten Neujahrsvorsätze bringt die zweite Staffel "Leben leicht gemacht - The Biggest Loser" ab 5. Februar 2023 kostenlos im SAT.1 Livestream auf Joyn und einer exklusiven Preview der nächsten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung immer zuerst bei Joyn PLUS+. In "Roadtrip Amerika - Drei Spitzenköche auf vier Rädern" gehen Frank Rosin, Alexander Kumptner und Ali Güngörmüs auf den Buddy-Trip ihres Lebens. In den USA erleben die bekannten Köche und Unternehmer ihre wildesten Abenteuer - ab 9. Februar 2023 um 20:15 Uhr im Kabel Eins Livestream auf Joyn und einer exklusiven Preview immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. In "Spider-Man: Far From Home" treten Tom Holland als Spiderman und Zendaya alias MJ gegen Jake Gyllenhaal als Anti-Hero Mysterio an - ab 10. Februar 2023 auf Joyn. Der wöchentliche Quiz-Spaß ist gesichert! "Wer stiehlt mir die Show?" mit Joko Winterscheidt kehrt ab Sonntag, 19. Februar 2023, um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn auf die Bildschirme der Nation zurück. Mit ihm quizzen die Stars Jasna Fritzi Bauer, Sido und Bill Kaulitz sowie ein*e Wildcard-Gewinner*in um den besonderen Preis: Jokos Show. Treue Joko-Fans können sich außerdem auf eine exklusive Preview der letzten Folge sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+ freuen. Geisterjäger*in oder Rettungsschwimmer*in? In der neuen Reiseshow "Mission: Job Unknown" schickt ProSieben 24 Prominente in elf Länder auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln, ohne dass sie jedoch wissen, welcher Job auf sie zukommt. Ab Dienstag, 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr im ProSieben Livestream auf Joyn sowie einer exklusiven Preview immer sieben Tage vor TV-Ausstrahlung bei Joyn PLUS+. Der Februar wird spannend mit einem besonderen Highlight des Krimi-Donnerstag in SAT.1: Start der britischen Serie "Litvinenko". Der britische Polit-Thriller handelt von der Ermordung des Ex-KGB-Offiziers und Kremlkritikers Alexander Litvinenko im November 2006 in London. Die erste Staffel ist ab 16. Februar 2023 auf Joyn zu sehen sowie eine exklusive Preview ab der dritten Folge immer zuerst bei Joyn PLUS+. Das Ende der Zombie-Apokalypse: Staffel 11.2 der US-amerikanische Fernsehserie "The Walking Dead" kehrt ab 21. Februar 2023 mit acht Folgen bei Joyn PLUS+ zurück. Vom Hauptgang zum Dessert: SAT.1 lädt Hobby- und Profi-Köch*innen zur neuen, süßen Kochshow mit Team-Coaches und Starköchen Tim Raue, Alexander Kumptner, Alexander Herrmann und Frank Rosin ein. "The Sweet Taste" startet am 22. Februar 2023 in SAT.1 und im SAT.1 Livestream auf Joyn. Es werden drei Folgen immer mittwochs um 20:15 Uhr gesendet. Die Kirsche auf der Torte: Bei Joyn PLUS+ gibt es die neue Folge immer zuerst sieben Tage vor TV-Ausstrahlung.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. 